Нашли простой способ выявить у мужчин склонность к долголетию

Свежее аналитическое исследование выявило, что качество спермы у мужчин связано с их ожидаемой продолжительностью жизни. Результаты работы проливают свет на то, как репродуктивное здоровье может влиять на общее долголетие мужчин.

Тема взаимосвязи между фертильностью и общим состоянием организма мужчины уже давно находится в поле внимания ученых. Известно, что сниженное качество спермы может быть связано не только с трудностями зачатия, но и свидетельствовать о сбоях в работе организма, сообщает 24 Канал со ссылкой на Human Reproduction.

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Хотя ранее в научных кругах высказывались предположения о том, что мужское бесплодие и состояние спермы могут быть маркерами заболеваемости и смертности, эта сфера оставалась недостаточно изученной.

Новое исследование мужского здоровья

В новой работе исследователи проанализировали данные 78 284 мужчин, обследованных в Копенгагене в период с 1965 по 2015 годы. Ключевые параметры включали концентрацию сперматозоидов, объем эякулята, а также долю подвижных и морфологически нормальных клеток.

Обработка данных, накопленных за несколько десятилетий, выявила интересную закономерность. У мужчин с более чем 120 миллионами подвижных сперматозоидов в эякуляте (безупречный показатель) продолжительность жизни была на 2,7 года больше, чем у тех, чей показатель составлял от нуля до пяти миллионов (патологический уровень).

Качество спермы указывает на продолжительность жизни

По статистике, мужчины с низким уровнем подвижных сперматозоидов в среднем доживали до 77,6 лет, в то время как представители группы с высоким показателем - до 80,3 лет. Аналогичные различия обнаружили и по другим параметрам качества спермы.

В процессе исследования применяли так называемый "Cox-регрессионный анализ", позволяющий определить влияние различных факторов на продолжительность жизни. Это позволило авторам отдельно учесть возраст пациентов и состояние их здоровья, четко подчеркнув решающую роль качества спермы в конечной оценке рисков.

Ученые отмечают, что кроме репродуктивных показателей, на долголетие существенно влияют образ жизни, питания и генетические факторы. Однако результаты этого аналитического исследования свидетельствуют о том, что качество спермы может быть важным маркером общего состояния здоровья мужчины и, вероятно, служить прогностическим фактором длительной жизни.