Статистика свідчить, що проблеми зі сприйняттям смаку зустрічаються у 17 – 19% жителів США старше 40 років. Щоб з'ясувати, як це впливає на рівень смертності, команда під керівництвом Цзе Го з Китайського сільськогосподарського університету провела аналіз, повідомляє 24 Канал з посиланням на JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery.

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Нове дослідження втрати смаку

Програма NHANES зібрала дані масштабних опитувань американців, включаючи дітей. Ці дослідження проводилися в три етапи: 1999 – 2000, 2011 – 2012 та 2013 – 2014 роки. Питання анкет стосувалися, зокрема, сприйняття смаку та запаху. Учасники ділилися суб'єктивними оцінками своїх відчуттів, а також проходили тестування на сприйняття хемосенсорних сигналів. Для оцінки чутливості використовувалася шкала, розроблена в попередніх дослідженнях.

Окрім цього, респондентів запитували про сприйняття основних смаків – солодкого, солоного, кислого та гіркого. За результатами відповідей учасників поділили на три групи: тих, хто зберіг сприйняття всіх смаків, тих, у кого погіршилося сприйняття одного або двох смаків, і тих, хто втратив чутливість до трьох або чотирьох смаків.

Втрата смаку підвищує ризик смерті

Результати аналізу показали, що суб'єктивна втрата смаку пов'язана з підвищенням ризику смертності на 47%. Цей ризик особливо помітний у тих, хто втратив здатність відчувати солоне та кисле. Цікаво, що зниження сприйняття кислого найбільше пов'язане з ризиком смерті у чоловіків, а втрата здатності відчувати гірке – у жінок. При цьому збереження нюху у пацієнтів з порушенням смаку не знижувало загальний ризик смертності.

Дослідники також зазначили, що втрата смаку підвищує ризик смертності не тільки у літніх пацієнтів у лікарнях, але й серед здорових людей в загальній популяції. Це один з ключових висновків їх роботи.

Хоча зв'язок між зниженням смакових відчуттів та підвищенням ризику смерті підтверджено, механізми, що пояснюють це явище, досі залишаються нез'ясованими.

Чому відчуття смаку настільки важливе

Деякі дослідження вказують, що втрата смаку впливає на харчові звички, знижує споживання необхідних поживних речовин, а це може призвести до порушень метаболізму, імунної системи та збільшення ризику хронічних захворювань.

Відсутність чутливості до основних смаків, особливо до солі, давно пов'язана з такими хронічними хворобами, як серцево-судинні та нейродегенеративні патології. Однак, досі невідомо, чи є втрата смаку причиною чи наслідком таких порушень.

Передбачається, наприклад, що нечутливість до солоного може провокувати підвищення артеріального тиску, тоді як втрата відчуття солодкого може спонукати до переїдання цукру, що, в свою чергу, збільшує ризик метаболічних збоїв.