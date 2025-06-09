Знайшли продукти, які виводить небезпечні вічні хімікати з організму

Вчені з Бостонського університету опублікували результати дослідження, що вказують на здатність харчових волокон сприяти детоксикації організму від токсичних речовин, асоційованих з онкологією, проблемами фертильності та дисбалансом гормонального фону.

Так звані "вічні хімікати" накопичуються в органах протягом десятиліть, однак представлене дослідження відкриває простий метод зменшення їхньої концентрації, пише 24 Канал з посилання на Daily Mail.

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Вплив вічних хімікатів

Перфторалкільні та поліфторалкільні сполуки, відомі як PFAS, отримали назву "вічних хімікатів" через їхню стійкість до розкладання в природному середовищі. Вони накопичуються в організмі через контакт з пластиком, антипригарними покриттями, пакувальними матеріалами. Їхня присутність збільшує ймовірність виникнення онкологічних захворювань, хвороб печінки та ендокринних порушень.

Раніше переважала думка про неможливість виведення PFAS, підкреслювалася їхня здатність затримуватись в тканинах організму протягом багатьох років.

Харчові волокна виводять вічні хімікати

У рамках нещодавнього експерименту, що проводився на 72 чоловіках із зафіксованим рівнем "вічних хімікатів" у крові, 42 випробувані отримували бета-глюканову клітковину, добуту з вівса та грибів, безпосередньо перед прийманням їжі, тоді як 30 учасників дослідження приймали плацебо.

Після завершення чотирьох тижнів спостереження у групі, що споживала клітковину, відзначено зниження рівня двох найнебезпечніших типів PFAS на 8%. Встановлено, що клітковина взаємодіє з жовчними кислотами, до яких приєднуються PFAS. В результаті токсичні речовини замість потрапляння в кров виводяться природним чином.

Бета-глюкани містяться у: