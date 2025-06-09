Нашли продукты, которые выводят опасные вечные химикаты из организма
- Ученые из Бостонского университета обнаружили, что пищевые волокна могут помочь вывести из организма токсичные вещества, известные как PFAS, которые ассоциируются с онкологией и другими заболеваниями.
- Эксперимент показал, что потребление бета-глюкановой клетчатки снижает уровень PFAS в организме на 8% за четыре недели, взаимодействуя с желчными кислотами для естественного выведения токсинов.
- Бета-глюканы содержатся в овсе, грибах (особенно шиитаке) и семенах (лен, чиа).
Ученые из Бостонского университета опубликовали результаты исследования, указывающие на способность пищевых волокон способствовать детоксикации организма от токсичных веществ, ассоциированных с онкологией, проблемами фертильности и дисбалансом гормонального фона.
Так называемые "вечные химикаты" накапливаются в органах в течение десятилетий, однако представленное исследование открывает простой метод уменьшения их концентрации, пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.
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Влияние вечных химикатов
Перфторалкильные и полифторалкильные соединения, известные как PFAS, получили название "вечных химикатов" из-за их устойчивости к разложению в естественной среде. Они накапливаются в организме через контакт с пластиком, антипригарными покрытиями, упаковочными материалами. Их присутствие увеличивает вероятность возникновения онкологических заболеваний, болезней печени и эндокринных нарушений.
Ранее преобладало мнение о невозможности выведения PFAS, подчеркивалась их способность задерживаться в тканях организма в течение многих лет.
Пищевые волокна выводят вечные химикаты
В рамках недавнего эксперимента, проводившегося на 72 мужчинах с зафиксированным уровнем "вечных химикатов" в крови, 42 испытуемых получали бета-глюкановую клетчатку, добытую из овса и грибов, непосредственно перед приемом пищи, тогда как 30 участников исследования принимали плацебо.
После завершения четырех недель наблюдения в группе, потреблявшей клетчатку, отмечено снижение уровня двух опасных типов PFAS на 8%. Установлено, что клетчатка взаимодействует с желчными кислотами, к которым присоединяются PFAS. В результате токсичные вещества вместо попадания в кровь выводятся естественным образом.
Бета-глюканы содержатся в:
- Овсе (овсянка, хлопья);
- Грибах (особенно шиитаке);
- Семена (лен, чиа).
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