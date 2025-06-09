Нашли продукты, которые выводят опасные вечные химикаты из организма

Ученые из Бостонского университета опубликовали результаты исследования, указывающие на способность пищевых волокон способствовать детоксикации организма от токсичных веществ, ассоциированных с онкологией, проблемами фертильности и дисбалансом гормонального фона.

Так называемые "вечные химикаты" накапливаются в органах в течение десятилетий, однако представленное исследование открывает простой метод уменьшения их концентрации, пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Влияние вечных химикатов

Перфторалкильные и полифторалкильные соединения, известные как PFAS, получили название "вечных химикатов" из-за их устойчивости к разложению в естественной среде. Они накапливаются в организме через контакт с пластиком, антипригарными покрытиями, упаковочными материалами. Их присутствие увеличивает вероятность возникновения онкологических заболеваний, болезней печени и эндокринных нарушений.

Ранее преобладало мнение о невозможности выведения PFAS, подчеркивалась их способность задерживаться в тканях организма в течение многих лет.

Пищевые волокна выводят вечные химикаты

В рамках недавнего эксперимента, проводившегося на 72 мужчинах с зафиксированным уровнем "вечных химикатов" в крови, 42 испытуемых получали бета-глюкановую клетчатку, добытую из овса и грибов, непосредственно перед приемом пищи, тогда как 30 участников исследования принимали плацебо.

После завершения четырех недель наблюдения в группе, потреблявшей клетчатку, отмечено снижение уровня двух опасных типов PFAS на 8%. Установлено, что клетчатка взаимодействует с желчными кислотами, к которым присоединяются PFAS. В результате токсичные вещества вместо попадания в кровь выводятся естественным образом.

Бета-глюканы содержатся в: