Нове масштабне рандомізоване дослідження, результати якого опубліковано в журналі PNAS Nexus, проведене дослідницькою групою під керівництвом Ноя Кастело, продемонструвало, що обмеження доступу до Інтернету на смартфоні сприяє підвищенню рівня щастя та зосередженості, передає 24 Канал.

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Нове дослідження впливу інтернету

У дослідженні взяли участь 467 власників iPhone, яким запропонували встановити додаток, що блокує доступ до Інтернету на два тижні. Проте погодилися на експеримент лише 266 осіб, а 119 учасників змогли протриматися із блокуванням щонайменше 10 днів.

Аналіз даних показав, що відключення Інтернету скоротило середній час використання смартфона з 314 до 161 хвилини на день. Таке скорочення призвело до помітного покращення психічного стану, підвищення суб’єктивного відчуття щастя та значного збільшення здатності концентруватися.

Відмова від інтернету впливає позитивно на здоровʼя

Цікаво, що у деяких учасників концентрація покращилася до рівня, порівнянного зі здатністю до уваги у людей на 10 років молодших. Наприклад, якщо здатність зосереджуватися у 40-річної людини з часом погіршилася, то після двох тижнів без доступу до Інтернету її увага стала такою ж, як у 30-річного.

Також спостерігалося зменшення симптомів депресії, причому ефект виявився навіть значущішим, ніж середній показник від приймання антидепресантів. Важливим є і те, що в учасників, які відключали Інтернет протягом перших двох тижнів експерименту, позитивний ефект зберігався навіть через два тижні після повернення до звичного використання смартфонів.

Науковці пов’язують це зі збільшенням часу, проведеного без гаджетів, зменшенням споживання медійного контенту, покращенням соціальної взаємодії, зміцненням самоконтролю та підвищенням якості сну.