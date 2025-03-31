Ексцентричні вправи, або ж негативна фаза руху, є видом навантаження, під час якого м’язи розтягуються під напругою, наприклад, під час повільного опускання ваги, повідомляє 24 Канал з посилання на MedicalXpress.

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Нове дослідження активності

У ході дослідження вчені проаналізували вплив п’ятихвилинної домашньої програми ексцентричних вправ із використанням власної ваги на фізичний і психічний стан учасників.

Протягом місяця учасники виконували комплекс вправ, що включав 10 повторень присідань на стільці, нахилів на стільці, віджимань від стіни та поступових опускань на п’яти з акцентом на ексцентричне навантаження.

Покращення здоровʼя за 5 хвилин

Результати показали значне покращення м’язової сили, гнучкості, витривалості, а також психоемоційного стану.

Навіть мінімальна щоденна фізична активність здатна забезпечити стійкі та відчутні покращення здоров’я для людей із низьким рівнем рухливості,

– зазначив професор Кен Носака.

Він також додав, що хоча офіційні рекомендації передбачають виконання 150 хвилин фізичної активності на тиждень, ця цифра може відлякати початківців.

"П’яти хвилин на день достатньо для початку. Поступово збільшуючи навантаження, можна досягти значних результатів", — підкреслив професор.