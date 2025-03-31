Эксцентрические упражнения, или отрицательная фаза движения, является видом нагрузки, во время которого мышцы растягиваются под напряжением, например, во время медленного опускания веса, сообщает 24 Канал со ссылкой на MedicalXpress.

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Новое исследование активности

В ходе исследования ученые проанализировали влияние пятиминутной домашней программы эксцентричных упражнений с использованием собственного веса на физическое и психическое состояние участников.

В течение месяца участники выполняли комплекс упражнений, включающий 10 повторений приседаний на стуле, наклонов на стуле, отжиманий от стены и постепенных опусканий на пятки с акцентом на эксцентричную нагрузку.

Улучшение здоровья за 5 минут

Результаты показали значительное улучшение мышечной силы, гибкости, выносливости, а также психоэмоционального состояния.

Даже минимальная ежедневная физическая активность способна обеспечить устойчивые и ощутимые улучшения здоровья для людей с низким уровнем подвижности,

– отметил профессор Кен Носака.

Он также добавил, что хотя официальные рекомендации предусматривают выполнение 150 минут физической активности в неделю, эта цифра может отпугнуть начинающих.

"Пяти минут в день достаточно для начала. Постепенно увеличивая нагрузку, можно достичь значительных результатов", - подчеркнул профессор.