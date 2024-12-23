Жувальна гумка сприяє захисту зубів від карієсу. Протягом історії люди використовували різні речовини для жування. Греки використовували смолу мастикового дерева, мая надавали перевагу жувальній гумці із саподилового дерева, а корінні американці жували ялинову смолу, що в кінцевому підсумку стало популярним і в Європі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Oral Health Foundation.

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Жувальна гумка захищає від карієсу

Сучасні жувальні гумки виготовляються з синтетичних матеріалів, таких як еластомери та смоли, з додаванням ароматизаторів, барвників та підсолоджувачів. Їх основна перевага полягає у здатності збільшувати вироблення слини, яка є природним захистом рота від кислоти, що утворюється в результаті життєдіяльності бактерій після приймання їжі. Ці бактерії формують тонку плівку на зубах, яка може їх руйнувати.

Нормальний рівень pH у роті коливається між 6 і 7. Як тільки pH знижується нижче 5,5, починається руйнування зубної емалі. Жування безцукрової жувальної гумки після їжі допомагає швидко знизити кислотність у ротовій порожнині.

Однак жувальна гумка сама по собі не може повністю захистити зуби. Важливо також дотримуватися інших гігієнічних заходів: чистити зуби двічі на день із пастою, що містить фтор, і жувати жувальну гумку між прийомами їжі.

Без жувальної гумки людина виробляє лише 0,3 – 0,4 мілілітра слини на хвилину, що недостатньо для нейтралізації бактерій. За даними Американської асоціації стоматологів, жувальна гумка збільшує виробництво слини у 10 – 12 разів.

Національна служба охорони здоров'я Великобританії стверджує, що якби всі підлітки в країні жували гумку після їжі та пиття, це дозволило б заощадити приблизно 8,2 мільйона фунтів стерлінгів на стоматологічному лікуванні.

Інші корисні властивості жувальної гумки

Жування гумки не тільки сприяє запобіганню карієсу, але й допомагає при сухості в роті та неприємному запаху. Тому жувальну гумку можна використовувати та після сну. При цьому вона не спричиняє гастрит або виразку через виділення кислоти в порожньому шлунку. Дослідження показують, що навіть година жування гумки не має значного впливу на кількість шлункового соку.

Жувальна гумка також може полегшити симптоми гастроезофагеального та ларингофарингіального рефлюксів, при яких вміст шлунка потрапляє назад у стравохід або гортань.

Уникайте жувальної гумки з цукром

Жувальна гумка, що містить цукор, сприяє підвищенню кислотності в роті і не захищає від карієсу, а навпаки, може його провокувати. Ступінь шкоди залежить від кількості цукру, частоти та тривалості жування. Також має значення послідовність: якщо жувати цукрову гумку перед їдою, а потім вживати продукти, що знижують кислотність, це може зменшити шкоду.

Для підсолоджування жувальної гумки замість цукру зазвичай використовують ксиліт, сорбіт, мальтит, маніт, аспартам і сукралозу. В одному з досліджень 2017 року було встановлено, що у людей, які регулярно жували гумку з ксилітом, мали на 23% менше випадків карієсу порівняно з тими, хто використовував звичайну жувальну гумку.

Більшість жувальних гумок містить саме підсолоджувачі, тоді як цукор зазвичай зустрічається в дитячих варіантах. Стоматологи не рекомендують давати жувальну гумку дітям молодше семи років. Зверніть увагу, що жувальна гумка на основі сорбіту може викликати діарею у дітей, якщо вони з’їдять кілька упаковок.