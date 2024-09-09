Випадок стався в Індії. Лікарі розповіли, що про проблему дівчина дізналась лише за 2 роки до операції. До цього пацієнтка навіть мала регулярний менструальний цикл.

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Якими були симптоми

Клітор пацієнтки був збільшений у 10 разів. Як зазначили медики, він буквально нагадував ʺмікропенісʺ. При цьому матка та яєчники жінки були в нормі.

Натомісь у неї також була недостатня кількість тканин грудей та надмірне оволосіння на обличчі.

Яке захворювання діагносували дівчині

Після численних обстежень, медики встановили дівчині діагноз кліторомегалію – дуже рідкісне генетичне захворювання. Його діагностують в однієї з 160 тисяч жінок у світі.

Птологія характеризується аномальним розвитком зовнішніх статевих органів – переважно вони стають подібними до чоловічих.

Імовірно, причиною хвороби є мутація в ДНК. Вона спричиняє дисбаланс статевих органів під час розвитку дитини.

Унікальність цього випадку у тому, що зазвичай при кліторомегалії чоловічі статеві органи розвиваються ще при народженні. Та у випадку цієї пацієнтки зміни почали проявлятися після статевого дозрівання.

Дівчину прооперували

Хірурги видалили надлишкову тканину клітора та усунули зрощення, яке закривало вагіну. Пацієнтку виписали з лікарні через 5 днів. Уже через місяць вона відзначила, що її самопочуття нормалізувалось.