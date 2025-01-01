24 Канал з посиланням на ресурси – American Heart Association, British Heart Foundation, розповідає, як холод впливає на серце.

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Чому холодна погода небезпечна для організму

Звуження кровоносних судин, яке виникає для збереження тепла (вазоконстрикція), створює додаткове навантаження на серце, збільшуючи частоту його скорочень і підвищуючи артеріальний тиск. Для людей з ішемічною хворобою серця або гіпертонією це може стати тригером стенокардії чи інших серцевих проблем, особливо під час фізичних навантажень.

Щоб убезпечити себе від негативного впливу холодної погоди, слід дотримуватися кількох простих, але важливих рекомендацій:

Одягайтеся багатошарово

Теплий одяг затримує тепло, створюючи ізоляцію. Шапка та шарф — обов'язкові, оскільки значна частина тепла втрачається через голову, а вуха швидко обморожуються.

Звертайте увагу на самопочуття під час фізичних навантажень. Прибираючи сніг або займаючись спортом на вулиці, робіть перерви, щоб уникнути перевантаження серця.

Уникайте споживання алкоголю перед виходом на мороз. Алкоголь може створити оманливе відчуття тепла, водночас відводячи тепло від життєво важливих органів.

Пам'ятайте про ризик переохолодження

Літні люди та діти найбільш уразливі до холоду, тому вони повинні бути в теплі та уникати тривалого перебування на морозі.

Не перегрівайтеся

Надмірно теплий одяг і активність на холоді можуть викликати потовиділення, що призводить до різких перепадів температури тіла. Якщо ви помітили, що пітнієте, зупиніться і зайдіть у тепле приміщення.

Зробіть щеплення від грипу

Грип може викликати серйозні ускладнення для людей із серцево-судинними захворюваннями, тому вакцинація є важливою профілактичною мірою.

Важливо! Морозна погода може створювати додаткові ризики для здоров'я, особливо для людей із хитким здоров'ям серця. Правильний підхід до одягу, помірні фізичні навантаження та увага до свого самопочуття допоможуть зберегти тепло і здоров’я навіть у морозні дні.