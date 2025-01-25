Смачно і корисно: як готувати їжу, щоб зберегти найбільше поживних речовин
- Кожен метод підходить для різних продуктів: овочі, риба, м'ясо, фрукти, та інші, що дозволяє зберегти смак і користь їжі.
- Ці методи рекомендуються для збалансованого харчування, адже вони підтримують збереження смаку і поживних речовин, уникаючи надмірного жиру.
- Використання різних трав і спецій може покращити аромат і смак їжі без додаткових жирів.
Для збалансованого харчування важливо не лише вибирати корисні продукти, але й правильно їх готувати. Такі методи можуть бути не тільки корисними, але й смачними.
При смаженні чи фритюрі потрібно додавати олію або жир. Натомість варто розглянути більш здорові способи приготування їжі, які краще зберігають смак продуктів та поживні речовини, уникаючи надмірного жиру і солі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Government of Canada.
Також на тему Усе більше людей погано харчуються: причина – неочевидна
Приготування на пару
Цей метод не потребує додавання жиру і сприяє збереженню харчових речовин в овочах, які часто втрачаються під час варіння.
На пару можна готувати:
- моркву;
- броколі;
- спаржу;
- кольорову капусту;
- рибу та молюсків, таких як мідії.
Стір-фрай
Це традиційний азійський метод швидкого смаження, при якому продукти постійно перемішуються. Він дозволяє швидко готувати невеликі рівні шматочки у вок або сковороді з антипригарним покриттям, використовуючи мінімальну кількість олії, наприклад, оливкової, ріпакової чи соняшникової.
Невелика кількість олії та короткий час приготування допомагають зберегти вітаміни та мінерали. Цей метод часто застосовують для:
- риби;
- тофу;
- овочів;
- нежирного м'яса чи птиці.
Гриль
Гриль дозволяє жиру стікати під час приготування. Рекомендується використовувати гарячий гриль, щоб продукти не пригорали, а для додання аромату можна використовувати різні трави та спеції.
На грилі часто готують:
- фрукти: манго, персики, ананас;
- овочі: перець, цукіні, баклажан, помідори;
- тофу;
- рибу чи молюсків;
- нежирні шматки м'яса або птиці.
Пашот
Цей метод приготування їжі не потребує жиру, дозволяючи білку готуватися без втрати вологи. Продукти варять у воді, бульйоні або вині при температурі нижче точки кипіння до повної готовності. Найбільш відома страва, приготована цим способом, – яйце пашот, але також можна готувати фрукти, курку та рибу.
Випікання
Для рівномірного і повільного приготування в духовці використовується сухий жар, який зазвичай не потребує додавання жиру.
Запікання використовують для:
- хліба;
- морепродуктів;
- овочів;
- нежирного м'яса або птиці.
Тушіння
При тушінні зберігається сік у маленьких шматочках продуктів, що допомагає зберегти їх харчові речовини. Інгредієнти спочатку смажаться у каструлі, а потім повільно готуються з невеликою кількістю рідини, такої як вода або бульйон.
Цей метод часто використовують для приготування:
- рагу;
- супів;
- запіканок.
Важливо! Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Якщо Вас турбують проблеми зі здоровʼям, обов’язково зверніться до лікаря.