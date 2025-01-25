Вкусно и полезно: как готовить еду, чтобы сохранить больше всего питательных веществ

Для сбалансированного питания важно не только выбирать полезные продукты, но и правильно их готовить. Такие методы могут быть не только полезными, но и вкусными.

При жарке или фритюре нужно добавлять масло или жир. Вместо этого стоит рассмотреть более здоровые способы приготовления пищи, которые лучше сохраняют вкус продуктов и питательные вещества, избегая чрезмерного жира и соли, сообщает 24 Канал со ссылкой на Government of Canada.

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Приготовление на пару

Этот метод не требует добавления жира и способствует сохранению пищевых веществ в овощах, которые часто теряются во время варки.

На пару можно готовить:

морковь;

брокколи;

спаржу;

цветную капусту;

рыбу и моллюсков, таких как мидии.

Стир-фрай

Это традиционный азиатский метод быстрой жарки, при котором продукты постоянно перемешиваются. Он позволяет быстро готовить небольшие ровные кусочки в вок или сковороде с антипригарным покрытием, используя минимальное количество масла, например, оливкового, рапсового или подсолнечного.

Небольшое количество масла и короткое время приготовления помогают сохранить витамины и минералы. Этот метод часто применяют для:

рыбы;

тофу;

овощей;

нежирного мяса или птицы.

Гриль

Гриль позволяет жиру стекать во время приготовления. Рекомендуется использовать горячий гриль, чтобы продукты не пригорали, а для придания аромата можно использовать различные травы и специи.

На гриле часто готовят:

фрукты: манго, персики, ананас;

овощи: перец, цуккини, баклажан, помидоры;

тофу;

рыбу или моллюсков;

нежирные куски мяса или птицы.

Пашот

Этот метод приготовления пищи не требует жира, позволяя белку готовиться без потери влаги. Продукты варят в воде, бульоне или вине при температуре ниже точки кипения до полной готовности. Наиболее известное блюдо, приготовленное этим способом, – яйцо пашот, но также можно готовить фрукты, курицу и рыбу.

Выпекание

Для равномерного и медленного приготовления в духовке используется сухой жар, который обычно не требует добавления жира.

Запекание используют для:

хлеба;

морепродуктов;

овощей;

нежирного мяса или птицы.

Тушение

При тушении сохраняется сок в маленьких кусочках продуктов, что помогает сохранить их пищевые вещества. Ингредиенты сначала жарятся в кастрюле, а затем медленно готовятся с небольшим количеством жидкости, такой как вода или бульон.

Этот метод часто используют для приготовления: