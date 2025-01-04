Серед них – малярія, ВІЛ, туберкульоз і, зокрема, пташиний грип підтипу H5N1, який може стати одним із найбільших викликів для здоров’я людства та економіки в 2025 році. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Conversation.

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Зростання випадків зараження H5N1

Пташиний грип H5N1, що широко поширений серед диких і домашніх птахів, почав все частіше фіксуватися серед ссавців. Уже у 2025 році у США зареєстровано 61 випадок зараження людей, що значно перевищує показники попередніх років.

Основна причина зараження – контакт із хворими тваринами або вживання сирого молока.

Зауважте. Значне занепокоєння викликає факт, що H5N1 досі не передається від людини до людини. Однак дослідники попереджають, що мутації вірусу можуть змінити ситуацію. Якщо вірус набуде здатності передаватися між людьми, це може стати поштовхом для нової пандемії.

Підготовка до можливої пандемії

Щоб мінімізувати ризики, уряди різних країн уже працюють над планами реагування. Велика Британія, наприклад, закупила 5 мільйонів доз вакцини проти H5N1. Цей запас призначений для використання у разі масштабного спалаху.

Паралельно тривають дослідження, які мають допомогти зрозусіти, як може мутувати вірус. Головне питання, як запобігти передачі H5N1 між людьми.

Економічні наслідки

Навіть якщо пташиний грип залишиться обмеженим тваринним середовищем, наслідки можуть бути серйозними. Спалахи серед птахів і великої рогатої худоби вже створюють проблеми для агропромислового комплексу, а зростання кількості хворих тварин може призвести до перебоїв у постачанні продовольства. Це викликає ризики не лише для економіки, але й для забезпечення гуманітарних потреб.

Важливо. Попри зростання кількості випадків H5N1, фахівці зазначають, що прямої загрози пандемії поки немає. Однак уважний моніторинг, розробка вакцин і підготовка системи охорони здоров'я залишаються ключовими елементами боротьби з можливими викликами.