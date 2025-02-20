Брудніше, ніж на вулиці: повітря вдома може містити шкідливі наночастинки

Науковці встановили, що побутові ароматизовані засоби, такі як освіжувачі повітря та мийні продукти, можуть спричиняти значне забруднення повітря в оселях, перевищуючи рівень забруднення на вулиці.

Такі висновки оприлюднені в дослідженні Purdue University Research, інформує 24 Канал. Дослідники пояснюють, що коли парфумовані засоби взаємодіють з озоном, який проникає у приміщення через вентиляційні системи, відбуваються хімічні реакції.

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У результаті утворюються нові леткі органічні сполуки, які легко потрапляють у дихальні шляхи людини.

Зауважте. Щоб детальніше вивчити цей процес, науковці створили експериментальний житловий простір під назвою zEDGE lab, оснащений датчиками якості повітря. Вони використовували цю лабораторію для відстеження впливу різних ароматизованих продуктів на повітря.

Вплив ароматичних воскових кубиків

Одним із несподіваних результатів стало відкриття, що ароматичні воскові кубики, які часто використовують як безпечну альтернативу свічкам, можуть виділяти таку ж кількість шкідливих частинок, як і традиційні свічки. Терпени, які відповідають за їхній запах, реагують із озоном і утворюють велику кількість наночастинок.

Чим небезпечні наночастинки Наночастинки, розмір яких складає кілька нанометрів, здатні проникати глибоко у легені та навіть поширюватися по організму. Науковці вважають, що їх висока концентрація у приміщеннях може мати негативний вплив на здоров'я.

Дослідження показує, що ароматизовані продукти не лише змінюють запах у приміщенні, але й трансформують хімічний склад повітря, утворюючи наночастинки, які можуть мати серйозні наслідки для здоров'я людини,

– зазначає професор Брендон Бур.

Науковці підрахували, що за 20 хвилин використання ароматизованих продуктів людина може вдихнути від 100 мільярдів до 10 трильйонів таких частинок. При цьому стандартні вентиляційні системи не здатні ефективно очищати повітря від цих мікрозабруднювачів.