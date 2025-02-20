Грязнее, чем на улице: воздух дома может содержать вредные наночастицы

Ученые установили, что бытовые ароматизированные средства, такие как освежители воздуха и моющие продукты, могут вызывать значительное загрязнение воздуха в домах, превышая уровень загрязнения на улице.

Такие выводы обнародованы в исследовании Purdue University Research, информирует 24 Канал. Исследователи объясняют, что когда парфюмированные средства взаимодействуют с озоном, который проникает в помещение через вентиляционные системы, происходят химические реакции.

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В результате образуются новые летучие органические соединения, которые легко попадают в дыхательные пути человека.

Заметьте. Чтобы подробнее изучить этот процесс, ученые создали экспериментальное жилое пространство под названием zEDGE lab, оснащен датчиками качества воздуха. Они использовали эту лабораторию для отслеживания влияния различных ароматизированных продуктов на воздух.

Влияние ароматических восковых кубиков

Одним из неожиданных результатов стало открытие, что ароматические восковые кубики, которые часто используют как безопасную альтернативу свечам, могут выделять такое же количество вредных частиц, как и традиционные свечи. Терпены, которые отвечают за их запах, реагируют с озоном и образуют большое количество наночастиц.

Чем опасны наночастицы Наночастицы, размер которых составляет несколько нанометров, способны проникать глубоко в легкие и даже распространяться по организму. Ученые считают, что их высокая концентрация в помещениях может иметь негативное влияние на здоровье.

Исследование показывает, что ароматизированные продукты не только меняют запах в помещении, но и трансформируют химический состав воздуха, образуя наночастицы, которые могут иметь серьезные последствия для здоровья человека,

– отмечает профессор Брэндон Бур.

Ученые подсчитали, что за 20 минут использования ароматизированных продуктов человек может вдохнуть от 100 миллиардов до 10 триллионов таких частиц. При этом стандартные вентиляционные системы не способны эффективно очищать воздух от этих микрозагрязнителей.