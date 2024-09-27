Чому виникає забруднення повітря

Забруднення атмосфери відбувається через змішування небезпечних речовин, які виникають як природним шляхом, так і внаслідок діяльності людини, пише National Institute of Environmental Health Sciences.

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Наприклад, вулканічна активність призводить до викидів попелу та метану. Людська діяльність сприяє забрудненню вихлопами автотранспорту, димом від заводів або використанням природного газу для обігріву приміщень.

Смог, коричневий серпанок, що формується через промислові та автомобільні викиди, викликає подразнення дихальних шляхів і може стати причиною хвороб легень і серця, а також збільшує ризик розвитку раку, діабету та проблем з репродуктивною та імунною системами. Він також може спричинити неврологічні розлади.

Як захиститись від брудного повітря

Для мінімізації впливу шкідливих речовин, якщо ваш будинок розташований поряд з дорогою або промисловим об'єктом, варто обмежити час, проведений на відкритому повітрі біля вашого житла, та використовувати захисну маску перед виходом на вулицю.

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