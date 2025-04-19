Як полегшити біль в суглобах без ліків: знайшли новий спосіб

За різними оцінками, близько 595 мільйонів людей у всьому світі страждають від проблем із колінними суглобами. Нещодавнє дослідження показує, що заняття йогою так само ефективно допомагають полегшити біль при остеоартриті (ОА) колінних суглобів та інших суглобових болях, як і силові вправи.

Вчені з’ясували, що обидва методи здатні зменшувати дискомфорт і покращувати якість життя, відкриваючи можливості для немедикаментозного лікування, опубліковане в журналі, повідомляє 24 Канал з посиланням JAMA Network Open.

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Остеоартрит – це захворювання, при якому суглобовий хрящ зношується, спричиняючи біль і скутість. Найчастіше страждають коліна, це ускладнює щоденні дії, такі як ходьба чи підйом сходами. Мільйони людей у ​​всьому світі стикаються з цією проблемою, і фізіотерапія, яка включає різноманітні вправи, вважається одним із найкращих способів боротися із симптомами без операцій чи медикаментів.

Нове дослідження вправ при остеоартриті

Група вчених із Південної Тасманії провела дослідження за участю 117 добровольців, які страждають від ОА колінного суглоба. Рівень болю у цих людей становив 40 мм і більше на візуальній аналоговій шкалі (VAS), де пацієнт вказує свій рівень дискомфорту на шкалі від 0 до 100 (чим більше число, тим сильніший біль).

Учасників розділили на дві групи: 58 осіб займалися йогою, а 59 виконували силові тренування. У кожній групі понад 70% учасників становили жінки. Програма тривала 24 тижні. Протягом перших 12 тижнів проводилися два заняття на тиждень із тренером та одне самостійне вдома.

Після цього учасники виконували три домашніх тренування на тиждень. Програма йоги включала асани, дихальні практики та медитацію для зняття стресу й підвищення гнучкості. Силові вправи спрямовувалися на зміцнення м’язів навколо колінного суглоба, що допомагало зменшити навантаження на суглоб.

Йога допомагає позбутись болю в суглобах

Через 12 тижнів обидві групи учасників відчули помітні покращення: зменшення болю, підвищення якості життя та покращення настрою. При цьому йога виявилася такою ж ефективною, як і силові вправи. Різниця у рівні болю між групами становила лише 1,1 мм за шкалою VAS, що є несуттєвим відхиленням. Такий результат свідчить про те, що йога дійсно може бути рівнозначною альтернативою тренуванням у спортзалі.

Остеоартрит коліна обмежує щоденну активність багатьох людей, тому доступні та ефективні методи лікування є важливим пріоритетом для дослідників. Особливо важливо, що для занять йогою не потрібен спортзал, і їх легко адаптувати для домашніх умов, що може бути зручним для тих, хто не любить тренажери.

Цікаво, що заняття йогою не лише покращують стан колін, але й позитивно впливають на психологічний стан, знижуючи рівень депресії. Це робить йогу не просто фізичною активністю, а методом комплексного догляду за своїм здоров’ям. Вчені рекомендують включити йогу до медичних рекомендацій як доповнення чи альтернативу силовим тренуванням.