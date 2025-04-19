Как облегчить боль в суставах без лекарств: нашли новый способ
- Исследование показало, что йога может облегчить боль при остеоартрите коленных суставов так же эффективно, как и силовые упражнения.
- Участники, занимавшиеся йогой, отметили уменьшение боли и улучшение качества жизни, подобное результатам силовых тренировок.
- Йога не только улучшает физическое состояние, но и снижает уровень депрессии, предлагая комплексный подход к здоровью.
- Ученые рекомендуют включить йогу в медицинские рекомендации как дополнение или альтернативу силовым тренировкам.
По разным оценкам, около 595 миллионов человек во всем мире страдают от проблем с коленными суставами. Недавнее исследование показывает, что занятия йогой так же эффективно помогают облегчить боль при остеоартрите (ОА) коленных суставов и других суставных болях, как и силовые упражнения.
Ученые выяснили, что оба метода способны уменьшать дискомфорт и улучшать качество жизни, открывая возможности для немедикаментозного лечения, опубликовано в журнале, сообщает 24 Канал со ссылкой JAMA Network Open.
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Остеоартрит – это заболевание, при котором суставной хрящ изнашивается, вызывая боль и скованность. Чаще всего страдают колени, это затрудняет ежедневные действия, такие как ходьба или подъем по лестнице. Миллионы людей во всем мире сталкиваются с этой проблемой, и физиотерапия, которая включает различные упражнения, считается одним из лучших способов бороться с симптомами без операций или медикаментов.
Новое исследование упражнений при остеоартрите
Группа ученых из Южной Тасмании провела исследование с участием 117 добровольцев, страдающих от ОА коленного сустава. Уровень боли у этих людей составлял 40 мм и более на визуальной аналоговой шкале (VAS), где пациент указывает свой уровень дискомфорта на шкале от 0 до 100 (чем больше число, тем сильнее боль).
Участников разделили на две группы: 58 человек занимались йогой, а 59 выполняли силовые тренировки. В каждой группе более 70% участников составляли женщины. Программа длилась 24 недели. В течение первых 12 недель проводились два занятия в неделю с тренером и одно самостоятельное дома.
После этого участники выполняли три домашних тренировки в неделю. Программа йоги включала асаны, дыхательные практики и медитацию для снятия стресса и повышения гибкости. Силовые упражнения были направлены на укрепление мышц вокруг коленного сустава, что помогало уменьшить нагрузку на сустав.
Йога помогает избавиться от боли в суставах
Через 12 недель обе группы участников почувствовали заметные улучшения: уменьшение боли, повышение качества жизни и улучшение настроения. При этом йога оказалась такой же эффективной, как и силовые упражнения. Разница в уровне боли между группами составила лишь 1,1 мм по шкале VAS, что является несущественным отклонением. Такой результат свидетельствует о том, что йога действительно может быть равнозначной альтернативой тренировкам в спортзале.
Остеоартрит колена ограничивает ежедневную активность многих людей, поэтому доступные и эффективные методы лечения являются важным приоритетом для исследователей. Особенно важно, что для занятий йогой не нужен спортзал, и их легко адаптировать для домашних условий, что может быть удобным для тех, кто не любит тренажеры.
Интересно, что занятия йогой не только улучшают состояние колен, но и положительно влияют на психологическое состояние, снижая уровень депрессии. Это делает йогу не просто физической активностью, а методом комплексного ухода за своим здоровьем. Ученые рекомендуют включить йогу в медицинские рекомендации как дополнение или альтернативу силовым тренировкам.
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