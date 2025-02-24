Знайшли тварину, яка передала коронавірус людині

Науковці дедалі частіше знаходять докази того, що вірус SARS-CoV-2 потрапив до людей через тварин, а саме з ринку в китайському місті Ухань. Дослідники припускають, що переносниками патогену могли стати єнотоподібні собаки.

Походження COVID-19 залишається гостро дискусійним й політизованим питанням, що ускладнює отримання однозначних висновків про джерело вірусу. Однак учені мають підстави вважати, що вірус виник у кажанів із південних регіонів Китаю, оскільки саме там було знайдено найближчих до SARS-CoV-2 "родичів", пише Nature, повідомляє 24 Канал.

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Вважається, що патоген передався від кажанів до проміжного носія, а вже з нього – до людини. Хоча є версія, що вірус міг напряму перейти до людей від кажанів, більшість учених схиляються до думки, що такий шлях менш імовірний.

Це пояснюється тим, що кажани проживають далеко від Уханю, де були зафіксовані перші спалахи COVID-19. Ще одна гіпотеза припускає, що вірус міг потрапити у світ з Інституту вірусології в Ухані, в якому досліджують коронавіруси.

Чому підозрюють єнотоподібних собак

Серед найбільш імовірних носіїв вірусу виділяють єнотоподібних собак. Один із ключових аргументів полягає в тому, що ці тварини вже заражали людей подібними патогенами раніше. Наприклад, у 2003 році у кількох єнотоподібних собак та цивіт був виявлений вірус, споріднений із SARS, який викликає важкий респіраторний синдром.

Науковці також перевірили сприйнятливість єнотоподібних собак до вірусу SARS-CoV-2. Було встановлено, що ці тварини можуть заражатися патогеном, передавати його іншим тваринам і при цьому залишатися безсимптомними.

Дослідження групи вчених під керівництвом вірусолога Едварда Голмса з Університету Сіднея показало, що як дикі, так і фермерські єнотоподібні собаки з Китаю часто є носіями вірусів, здатних переходити між різними видами.

Перші випадки COVID-19 були зафіксовані саме в Ухані. Генетичні дослідження показали, що поширення вірусу почалося на тамтешньому ринку. Аналіз мазків, узятих у січні 2020 року з різних поверхонь ринку, включно з лотками та сміттєвими баками, виявив мітохондріальну ДНК єнотоподібних собак. У деяких зразках було також знайдено сліди SARS-CoV-2.

Вірусологиня Анджела Расмуссен з Університету Саскачевану зазначає, що ці тварини були заражені вірусом. Попри це, на ринку могли перебувати й інші види тварин, наприклад, амурські їжаки чи малайські дикобрази, які також могли бути проміжними носіями. Проте поки що немає точних даних про їхню сприйнятливість до SARS-CoV-2.

Інші дослідження припускають, що вірус може заражати гімалайських пальмових цивіт, проте немає переконливих доказів того, що ці тварини здатні передавати патоген далі.

Як вірус досяг Уханю

Науковці вважають, що SARS-CoV-2, найімовірніше, виник у кажанів Rhinolophus, які мешкають у південних регіонах Китаю, Лаосі та інших частинах Південно-Східної Азії. Але Ухань розташований за сотні кілометрів від природних ареалів цих тварин.

Аби зрозуміти, як збудник потрапив до міста, дослідники аналізують ареали диких тварин, які продавалися на ринку, включно з єнотоподібними собаками, цивітами та сивими бамбуковими щурами.

Водночас мітохондріальна ДНК єнотоподібних собак з Уханю не збігається з їхніми популяціями на півдні Китаю, а найбільше схожа на тварин із центральних і південних регіонів країни.

На думку вірусологині Меріон Купманс із медичного центру Університету Еразма, передача патогену від південних популяцій тварин до центральних могла відбутися лише за умови значного масштабу поширення вірусу. Однак наразі немає даних про розведення єнотоподібних собак у достатній кількості в цьому регіоні.

Ще одна версія припускає, що вірус міг передатися людям через партію тварин, яку інфікували кажани. У такому випадку носіями могли стати будь-які види тварин із відповідними характеристиками.

Еволюційний біолог Джонатан Пекар зі Школи біології Единбурзького університету наголошує, що відтворити точну картину поширення SARS-CoV-2 без ранніх даних про пандемію вкрай складно. На його думку, недостатній обсяг досліджень на початкових етапах пандемії може пояснюватися як політичними причинами, так і побоюваннями перед інфікуванням.