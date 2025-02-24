Происхождение COVID-19 остается остро дискуссионным и политизированным вопросом, что затрудняет получение однозначных выводов об источнике вируса. Однако ученые имеют основания полагать, что вирус возник у летучих мышей из южных регионов Китая, поскольку именно там были найдены ближайшие к SARS-CoV-2 "родственники", пишет Nature, сообщает 24 Канал.

Также на тему Вернуть обоняние после коронавируса: нашли действенный способ

Считается, что патоген передался от летучих мышей к промежуточному носителю, а уже с него – к человеку. Хотя есть версия, что вирус мог напрямую перейти к людям от летучих мышей, большинство ученых склоняются к мнению, что такой путь менее вероятен.

Это объясняется тем, что летучие мыши проживают далеко от Уханя, где были зафиксированы первые вспышки COVID-19. Еще одна гипотеза предполагает, что вирус мог попасть в мир из Института вирусологии в Ухане, в котором исследуют коронавирусы.

Почему подозревают енотовидных собак

Среди наиболее вероятных носителей вируса выделяют енотовидных собак. Один из ключевых аргументов заключается в том, что эти животные уже заражали людей подобными патогенами ранее. Например, в 2003 году у нескольких енотовидных собак и цивит был обнаружен вирус, родственный SARS, который вызывает тяжелый респираторный синдром.

Ученые также проверили восприимчивость енотовидных собак к вирусу SARS-CoV-2. Было установлено, что эти животные могут заражаться патогеном, передавать его другим животным и при этом оставаться бессимптомными.

Исследования группы ученых под руководством вирусолога Эдварда Холмса из Университета Сиднея показало, что как дикие, так и фермерские енотовидные собаки из Китая часто являются носителями вирусов, способных переходить между разными видами.

Первые случаи COVID-19 были зафиксированы именно в Ухане. Генетические исследования показали, что распространение вируса началось на тамошнем рынке. Анализ мазков, взятых в январе 2020 года с различных поверхностей рынка, включая лотки и мусорные баки, обнаружил митохондриальную ДНК енотовидных собак. В некоторых образцах были также найдены следы SARS-CoV-2.

Вирусолог Анджела Расмуссен из Университета Саскачевана отмечает, что эти животные были заражены вирусом. Несмотря на это, на рынке могли находиться и другие виды животных, например, амурские ежи или малайские дикобразы, которые также могли быть промежуточными носителями. Однако пока нет точных данных об их восприимчивости к SARS-CoV-2.

Другие исследования предполагают, что вирус может заражать гималайских пальмовых цивит, однако нет убедительных доказательств того, что эти животные способны передавать патоген дальше.

Как вирус достиг Уханя

Ученые считают, что SARS-CoV-2, вероятнее всего, возник у летучих мышей Rhinolophus, которые обитают в южных регионах Китая, Лаосе и других частях Юго-Восточной Азии. Но Ухань расположен в сотнях километров от естественных ареалов этих животных.

Чтобы понять, как возбудитель попал в город, исследователи анализируют ареалы диких животных, которые продавались на рынке, включая енотовидных собак, цивитов и седых бамбуковых крыс.

В то же время митохондриальная ДНК енотовидных собак из Уханя не совпадает с их популяциями на юге Китая, а больше всего похожа на животных из центральных и южных регионов страны.

По мнению вирусолога Мэрион Купманс из медицинского центра Университета Эразма, передача патогена от южных популяций животных к центральным могла произойти только при условии значительного масштаба распространения вируса. Однако пока нет данных о разведении енотовидных собак в достаточном количестве в этом регионе.

Еще одна версия предполагает, что вирус мог передаться людям через партию животных, которую инфицировали летучие мыши. В таком случае носителями могли стать любые виды животных с соответствующими характеристиками.

Эволюционный биолог Джонатан Пекарь из Школы биологии Эдинбургского университета отмечает, что воссоздать точную картину распространения SARS-CoV-2 без ранних данных о пандемии крайне сложно. По его мнению, недостаточный объем исследований на начальных этапах пандемии может объясняться как политическими причинами, так и опасениями перед инфицированием.