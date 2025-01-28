Потеря или изменение способности различать запахи и вкусы были одними из характерных симптомов заражения коронавирусом в начале пандемии, сообщает 24 Канал со ссылкой на International Forum of Allergy & Rhinology.

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Потеря обоняния из-за коронавируса

SARS-CoV-2 проникает в клетки носовой полости, провоцируя воспаление, которое может повредить нейроны – клетки, отвечающие за распознавание запахов,

– объясняет профессор отоларингологии Зара Патель из Стэнфордского университета.

Она добавляет, что с появлением новых штаммов коронавируса этот симптом стал менее распространенным.

У большинства людей обоняние восстанавливается самостоятельно в течение нескольких месяцев. Некоторым приходится тренировать способность различать запахи с помощью методики вдыхания различных ароматов, таких как лимон или кофе.

Однако для части пациентов такие тренировки не приносят результата. Чтобы помочь таким людям, профессор Патель и ее коллеги обратились к методам регенеративной медицины, основанных на применении тромбоцитов, полученных из крови самого пациента.

Новая методика лечения потери обоняния после коронавируса

В рамках исследования ученые протестировали методику на 32 добровольцах с диагнозом аносмия, вызванной COVID-19. Средний возраст участников составлял 50 лет. Половина из них получила три инъекции тромбоцитов в слизистую оболочку носа в течение шести недель, тогда как другим вводили обычный физраствор. Кроме этого, все участники ежедневно занимались тренировкой обоняния.

В начале эксперимента участники могли распознать примерно половину из 40 различных запахов, таких как аромат ананаса или кожаной обуви. Через год группа, которая получала инъекции тромбоцитов, смогла различать в среднем на девять запахов больше. В то же время в контрольной группе, которой вводили физраствор, этот показатель улучшился лишь на один запах.

Многие пациенты возвращались, чтобы поделиться радостью от того, что снова могут чувствовать запахи, которые имеют для них особое значение – аромат любимого цветка, свежеиспеченного хлеба или запах своего новорожденного внука,

– рассказала профессор Патель.

Ее коллеги считают, что для уточнения долгосрочной эффективности метода необходимы более масштабные исследования. Однако сама Патель уже активно использует эту методику в своей практике.