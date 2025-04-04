Якщо ви спостерігали, як хтось приходить до тями після наркозу, або самі відчували це стан, вам, напевно, знайоме відчуття "затуманеного" розуму. Не дивно, що багато людей хвилюються, як такий глибокий "сон" вплине на їхній мозок і розумові здібності, повідомляє 24 Канал з посилання на Cleveland Clinic.

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Принцип роботи загальної анестезії

У більшості випадків для проведення операцій використовується анестетик пропофол. Він тимчасово блокує взаємодію нейронів у різних областях мозку, що запобігає передачі больових сигналів і робить нас непритомними.

Це стан відрізняється від звичайного сну і більше нагадує оборотну кому. Ефект пропофолу швидко минає – всього через 3 – 5 хвилин, тому його рівень необхідно підтримувати під час операції.

Короткочасні наслідки наркозу

Як і у будь-якого препарату, у пропофолу є можливі побічні ефекти. Це не означає, що кожен з ними зіткнеться, але варто знати, до чого бути готовим після загальної анестезії:

Розмитість зору;

Відчуття сплутаності свідомості;

Запаморочення, слабкість, головні болі;

Порушення серцевого ритму;

Проблеми з координацією.

В більшості випадків ці побічні ефекти швидко минають, зазвичай протягом 24 годин, а іноді навіть швидше.

Довгострокові наслідки наркозу

Іноді стан сплутаності, проблеми з пам'яттю та концентрацією можуть зберігатися протягом тижня, особливо у літніх пацієнтів. У групі ризику також перебувають дуже молоді люди, а також ті, хто страждає хворобою Паркінсона або Альцгеймера.

Через вже наявні проблеми з нейронною взаємодією у цих пацієнтів анестезія може викликати додаткові труднощі. Проте в цілому ускладнення з пам'яттю після операції – це рідкість.

Результати досліджень анестезії

Голландські вчені провели дослідження на 1823 дорослих у віці від 25 до 84 років, щоб зрозуміти, як загальна анестезія впливає на мозок. Учасники пройшли когнітивні тести на початку дослідження і знову через 6 і 12 років.

Пацієнти, які перенесли понад дві анестезії, зазвичай були старшими і мали супутні захворювання, такі як гіпертонія або високий рівень холестерину. Дослідникам довелося провести складні математичні розрахунки, щоб врахувати і порівняти учасників за іншими факторами ризику когнітивних порушень.

В результаті з'ясували, що ті, хто переніс більше однієї операції, гірше справлялися з завданнями на увагу та швидкість мислення. Проте кількість операцій не впливала на результати інших тестів – пам'яті, навчання або швидкості обробки інформації.

Важливо зазначити, що на довгострокові когнітивні здібності значно більше впливали такі фактори:

Високий кров'яний тиск;

Високий рівень холестерину;

Цукровий діабет 2 типу;

Куріння і зловживання алкоголем;

Низький рівень освіти.

Дослідники підкреслюють, що фактори способу життя мають більший вплив і можуть бути змінені легше, ніж наслідки загальної анестезії. Операції не проводяться без необхідності, і ризики відмови від них значно вищі, ніж можливі проблеми з пам'яттю. Тому краще відмовитися від шкідливих звичок, ніж від необхідних операцій.