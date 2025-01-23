Японська дієта: що можна їсти та наскільки вона корисна

Японська дієта – це харчування, яке базується на традиційних практиках японців. Основу цієї дієти складають рис, риба, овочі та фрукти. Важливу роль відіграють і методи приготування, такі як приготування на парі, варіння та тушкування.

Японська дієта має більше позитивних аспектів, ніж негативних. Вона включає безліч корисних речовин і може допомогти підтримувати здорову вагу та запобігати захворюванням, повідомляє 24 Канал з посиланням на Nutrition.

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Що можна їсти

Традиційна японська кухня включає:

Риба та морепродукти. Всі види риби та морепродуктів, які можна готувати на парі, запікати, смажити на грилі або вживати у сирому вигляді. Рис та локшина. Паровий рис слугує основним продуктом, а також популярні різні види локшини, такі як соба, рамен та удон, які подаються як гарячими, так і холодними. Соєві продукти. В основному це тофу, місо, соєвий соус та едамаме. Фрукти та овочі. Фрукти зазвичай вживають сирими або маринованими, овочі готують на парі, тушкують або додають у супи. Водорості. Морські водорості є важливою частиною дієти і споживаються в сирому або сушеному вигляді. Темпура. Легке тісто для смаження морепродуктів та овочів. Напої. Гарячий зелений чай та холодний ячмінний чай, а також пиво і саке до вечері.

Важливо зазначити, що японська дієта акцентує не лише на продуктах, але і на способах приготування та подачі, включаючи сирі або мінімально оброблені інгредієнти.

Стандартне приймання їжі складається з рису або локшини, супу, основної страви з риби або морепродуктів, а також кількох закусок, поданих у маленьких порціях та вживаються паличками.

Продукти, яких слід уникати

Традиційна японська дієта мінімізує споживання глибоко оброблених продуктів та доданого цукру. Десерти зазвичай це фрукти або соєві вироби. Також варто уникати готових перекусів, таких як мюслі-батончики.

Деякі групи продуктів слід вживати рідше

Молочні продукти: масло, молоко, сир, йогурт, морозиво. Червоне м'ясо та птиця: яловичина, свинина, курка, качка. Яйця: варені, смажені, в вигляді омлету. Насичені жири та олії: маргарин, кулінарні олії, соуси. Випічка: хліб, лаваш, пироги, кекси тощо.

Користь та можливі ризики дієти

Японська дієта визнана корисною завдяки високому вмісту риби та овочів і майже повній відсутності оброблених продуктів та доданого цукру.

Потенційні переваги

Підтримка здорової ваги. Низький вміст насичених жирів і цукру при маленьких порціях сприяє контролю ваги.

Низький вміст насичених жирів і цукру при маленьких порціях сприяє контролю ваги. Профілактика захворювань. Низьке споживання червоного м'яса та насичених жирів зменшує ризик серцево-судинних захворювань і діабету.

Низьке споживання червоного м'яса та насичених жирів зменшує ризик серцево-судинних захворювань і діабету. Поліпшення травлення. Високий вміст клітковини в овочах і соєвих продуктах допомагає підтримувати здоров'я кишківника.

Високий вміст клітковини в овочах і соєвих продуктах допомагає підтримувати здоров'я кишківника. Продовження життя. Висока тривалість життя в Японії пов'язується з раціоном, бідним обробленими продуктами та насиченими жирами.

Недоліки

Високе споживання солі. Традиційні страви часто містять багато солі, що підвищує ризик інсульту.

Відсутність молочних продуктів. Це може призвести до дефіциту кальцію, необхідного для здоров'я кісток.

Велика кількість рису. Рис може накопичувати миш'як, що вимагає збалансованого підходу до його споживання.