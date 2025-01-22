Про це свідчить звіт Clean Label Project, інформує 24 Канал. Дослідження проведили із застосуванням передових методів тестування, таких як ICP-MS

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Понад 47% протеїнових порошків перевищують безпечні рівні токсичних речовин, таких як свинець, кадмій, миш'як і ртуть,

– ідеться у дослідженні.

Ба більше, 21% продуктів містять концентрацію небезпечних хімічних сполук, зокрема бісфенолів BPA і BPS, удвічі більшу за допустиму. Ці сполуки негативно впливають на ендокринну систему, порушують гормональний баланс і збільшують ризик розвитку раку.

Органічні продукти не завжди безпечні

Особливу увагу привернули органічні та рослинні протеїнові порошки, які, за результатами дослідження, мають значно вищі рівні забруднення порівняно з іншими продуктами.

Вміст свинцю у цих порошках у середньому втричі вищий, ніж у неорганічних аналогах. Рівень кадмію перевищує показники інших продуктів у п'ять разів.

Порошки зі смаком шоколаду – найшкідливіші

Дослідники також заявили, що протеїнові порошки зі смаком шоколаду опинилися в групі найбільш забруднених через імовірне накопичення токсичних речовин у какао.

Чому виникає шкідливий вплив Рослинні білки, які є основою багатьох протеїнових порошків, часто отримують із культур, вирощених на забруднених ґрунтах. Навіть органічні продукти можуть накопичувати шкідливі речовини з навколишнього середовища. Це робить проблему забруднення глобальною.

Попри тривожні знахідки, дослідження також зафіксувало прогрес. Зокрема, рівень BPA у пакуванні протеїнових порошків значно знизився. Це свідчить про те, що виробники почали звертати увагу на безпеку своєї продукції.