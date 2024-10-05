Не варто звинувачувати космічні об'єкти у погіршенні самопочуття. Наприклад, вплив Місяця на здоров'я людини не підтверджений, пише U.S. Geological Survey.

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Чому виникають магнітні бурі

Іноді активність усередині Сонця може породжувати сильні сонячні бурі. Під час таких бур сонячний вітер посилюється, відбуваються вибухи або спалахи, що викидають велику кількість енергії, яка рухається у космосі зі швидкістю світла.

У деяких випадках це супроводжується масштабними сонячними виверженнями, відомими як викиди корональної маси. Ці явища можуть викликати магнітну бурю – період швидких змін у магнітному полі Землі та може тривати від кількох годин до кількох діб.

Як магнітні бурі впливають на людей

Магнітні бурі не впливають безпосередньо на здоров'я людей завдяки захисту, який забезпечують атмосфера та магнітне поле Землі. Однак, пілот та астронавти можуть отримати вищий рівень радіації під час магнітних бур, хоча основна загроза походить від радіації, а не від магнітного поля.

Астронавти на Міжнародній космічній станції захищені завдяки низькій орбіті, але вони стикаються з ризиком радіаційного опромінення при виході у відкритий космос, особливо якщо це відбувається під час сонячних спалахів.

Бурхливі зміни в магнітному полі можуть викликати перешкоди в радіозв'язку, порушувати функціонування GPS, вивести з ладу електричні трансформатори та електростанції. Під час магнітних бур можливі пошкодження супутникової електроніки через статичні розряди. Також магнітні бурі впливають на іоносферу – іонізовану частину верхніх шарів атмосфери, що може посилити опір супутників і ускладнити коригування їх орбіт.