Вважається, що рання діагностика є запорукою запобігання раку. Але чи варто це того, щоб сканувати все тіло? Подивімось на плюси та мінуси такого підходу.

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Переваги МРТ-сканування усього тіла

Теоретично повне дослідження організму за допомогою МРТ може визначити ранні стадії деяких ракових захворювань, що покращує прогноз пухлин мозку, печінки, легенів, нирок, товстої кишки, лімфоми та неоплазми тканин, пише Health.

Існують певні вказівки на МРТ всього тіла. Міжнародні стандарти рекомендують його для:

пацієнтів з раком передміхурової залози та раком молочної залози для перевірки можливих метастазів;

людям з агресивною формою меланоми для оцінки стадії захворювання та реакції на лікування;

особи з множинною мієломою для оцінки її розповсюдження в організмі.

Люди з генетичною схильністю, наприклад, з мутацією в гені p53, також можуть мати певні переваги від такого обстеження.

Недоліки МРТ-сканування усього тіла

Хоча рентгенологи можуть виявити пухлину на ранній стадії, це не завжди означає, що її потрібно лікувати. Через невелике новоутворення лікар може спрямовуватися на дороге та неприємне обстеження, наприклад, біопсію або КТ. У деяких випадках вони можуть навіть призначити операцію.

Вартість повного МРТ коштує близько 15000 гривень, не включаючи додаткові чеки за послуги психолога, якщо потрібна підтримка після стресу.

Ще одна проблема МРТ всього тіла: це не факт, що кожна знахідка сканера справді існує. МРТ всього тіла часто дає помилкові позитивні результати. І вони, своєю чергою, також призводять до додаткових витрат на інші тести та непотрібний стрес.

До того ж МРТ може знайти не усі пухлини, тому не замінює інші регулярні обстеження, такі як ПАП-тести, колоноскопію та мамографію.

То робити чи ні?

Рентгенологи часто вважають, що МРТ всього тіла призводить до гіпердіагностики та пов'язаного з цим стресу, непотрібного втручання в організм та високих витрат. У деяких країнах такі обстеження заборонені через неоднозначність обґрунтування його користі.

Іноді замість МРТ всього тіла краще сканувати певну область. Наприклад, якщо є незрозумілий біль або вам потрібно уточнити результати інших досліджень. В інших випадках, за відсутності симптомів МРТ на весь організм буде надмірним.

Однак, для людей з певними формами раку та схильністю до нього МРТ всього тіла залишається важливим інструментом.