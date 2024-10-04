Що робити, аби підтримувати зорову систему в доброму стані й запобігти небезпечним хворобам, які ведуть до сліпоти? Про це 24 Каналу розповіла експертка з 30-річним стажем, провідна фахівчиня й лікарка вищої категорії офтальмологічного центру "Ексімер" Лариса Перекупко.

Також на тему Які хвороби очей передаються у спадок та чи можна цього уникнути: пояснення офтальмолога

Лариса Перекупко "Найбільше інформації про навколишній світ ми отримуємо через очі, при цьому вони найменш захищений орган. Людство в усі часи мало проблеми із зором, проте сучасний спосіб життя вносить свої корективи у поширеність офтальмологічних захворювань. А в Україні на загальну картину впливає ще й демографічний стан та воєнні реалії."

7 найрозповсюдженіших проблем з очима у країні

Катаракта. Враховуючи, що демографічна ситуація (старіння нації) внесла свої корективи, перше місце щодо захворювань посідає катаракта – помутніння кришталика. На сьогодні на неї страждає понад 70% населення.

Звісно, катаракта більше стосується літніх людей, бо пов’язана зі старінням організму. Однак треба розуміти, що її розвиток може спровокувати й інші фактори. Наприклад, отримання мінно-вибухових травм, спадковість, певні супутні хвороби (ендокринні, порушення метаболізму, анемія тощо).

Глаукома. Наступне захворювання небезпечне втратою зору внаслідок атрофії зорового нерва. Глаукома, на жаль, хронічна й прогресуюча хвороба, що може виникати через анатомічні особливості ока, спадковість, гіпертонію і навіть короткозорість високого ступеня. Тут треба бути дуже обачними й перебувати на постійному контролі в офтальмолога, особливо українцям старшого віку, адже за статистикою 15 % потерпають від цієї хвороби.

Дегенерації сітківки, які погіршують гостроту зору. Приблизно 60 % мають вікову макулодистрофію. Зрозуміло з назви, що в групі ризику літні люди, але причиною може стати й ускладнена короткозорість чи супутні захворювання, як-от цукровий діабет чи гіпертонія.

Запальні процеси в оці. Різноманітні кон'юнктивіти, блефарити, кератити. Причин їхнього розвитку багато – від алергії та інфекцій до травм та неправильного носіння лінз.

Короткозорість. Ранній розвиток, школи, вищі навчальні заклади – діти та підлітки споживають величезні обсяги візуальної інформації, тому розповсюджена проблема сучасності – порушення рефракції, зокрема короткозорість. Через надмірне зорове навантаження й роботу очима на коротку відстань все більше молоді (20-40 %) погано бачать вдалечінь. А при некоригованій запущеній стадії – і зблизька.

Синдром сухого ока. Поява комп'ютерів, планшетів, смартфонів, тривала взаємодія з монітором призводить до синдрому сухого ока. Ми дивимося в одну точку, не рухаємо очима, забуваємо кліпати, через що їхня поверхня пересихає. Від цього явища страждає до 30 % дорослих українців. Хоча все більше скарг з’являється і від школярів.

Акомодаційна астенопія. Однією з досить розповсюджених проблем є порушення напруження акомодації – акомодаційна астенопія. Через онлайн-навчання та тривале зорове навантаження чимало дітей жаліються на швидку втомлюваність очей та дискомфорт. Нерідкими причинами її появи є некоригована далекозорість та астигматизм.

Тривожні симптоми та міфи про диво-поміч

За появи будь-яких симптомів, яких раніше не було, обов’язково зверніться до лікаря. Не зволікайте з візитом, та головне – не займайтесь самолікуванням: інтернет чи провізор є не найкращими порадниками.

Основні прояви, за яких краще відвідати офтальмолога:

недостатньо чітко бачите монітор або номер автобуса, хоча раніше це не було проблемою;

погіршився зір у сутінках або при переході з темряви до світла;

часто відчуваєте втому, напруженість в очах;

з’являються мушки в полі зору, зображення двоїться, лінії викривлюються.

Так мозок активно посилає сигнали, що з оком щось не гаразд й ігнорувати це небезпечно, бо можуть бути фатальні наслідки.

Лариса Перекупко "Позбудьтеся зрештою міфу, що від усіх проблем врятує чорниця, морква і… зарядка. Так, їжа має велике значення для підтримки здоров'я. Збалансоване харчування з достатнім вмістом білка, овочів і фруктів важливе. Не менш важливо стежити за своєю вагою, бо її різкі перепади, малорухомий стиль життя й шкідливі звички дійсно призводять до того, що захворювання очей можуть прогресувати."

Крім того, потрібно розуміти, що з їжею ми отримуємо не всі вітаміни, тому в разі потреби на консультації фахівець порекомендує вітамінні добавки.

А щодо звичної зарядки, яку ми робили ще зі школи: подивитися в різні боки, помалювати очима вісімки, помружитися тощо – ці вправи діють зовсім на інші м’язи, що аж ніяк не відповідають за гостроту зору.

Як зберегти зір

Дотримуйтесь гігієни зору. Облаштуйте своє робоче місце: стіл та стілець мають бути зручними, відстань від очей до монітора – не менше ніж 50 см, подбайте і про гарне освітлення, у тому числі й додаткову лампу у вечірній час.

Ведіть здоровий спосіб життя. Хоча б 2 години на день гуляйте на свіжому повітрі й дивіться вдалечінь, щоб очі розвантажувалися, а кров насичувалася киснем. Харчуйтеся вчасно й повноцінно. Додайте у свою рутину фізичну активність і, навпаки, позбудьтеся шкідливих звичок. Куріння, наприклад, прискорює розвиток катаракти та вікової макулярної дегенерації сітківки. Достатньо спіть, хоча б 7 – 8 годин, і намагайтеся менше нервувати.

Пам’ятайте про режим зорових навантажень: обов’язково робіть перерви й, працюючи за монітором, дивіться не лише в центр екрана, а й час від часу поза нього. Ось тут допоможе правило офтальмологів 20 / 20 / 20: 20 хвилин працюєте, 20 секунд відпочиваєте й дивитися на предмет, що на відстані 20 футів (6 метрів). Адже при погляді вдалину циліарний м’яз, що і відповідає за гостроту зору, розслабляється;

Бережіть очі від яскравих спалахів та ультрафіолету (тому окуляри з УФ-фільтром треба носити навіть узимку), вчасно змивайте макіяж та не забувайте знімати контактні лінзи на ніч;

Й останнє, але дуже важливе: профілактичні огляди в офтальмолога! Приходьте на візит не лише тоді, коли з’явився якийсь дискомфорт. Раз на 2 роки до 40 років, а потім щороку – це стандарт, ухвалений МОЗ. Адже чимало хвороб можуть розвиватися непомітно, а потім вже буде пізно зарадити проблемі або складніше її лікувати.