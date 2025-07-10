Основна проблема: що не так з сучасним раціоном людей

Мільйони жителів розвинених країн мають дефіцит одразу п'яти життєво важливих поживних речовин, що збільшує ризик хронічних хвороб.

Такого тривожного висновку дійшли вчені, вивчивши результати масштабного дослідження харчових звичок і стану здоров'я населення, пише 24 Канал з посилання на MedVetochniye.

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Особливу увагу експерти приділяють вітаміну D, вітаміну E, клітковині, кальцію та магнію. Саме брак цих нутрієнтів, за словами дослідників, здатна послаблювати захисні сили організму та збільшувати ймовірність захворювань серця, діабету другого типу і навіть окремих видів раку.

Дефіцит поживних речовин та ризики для здоров'я

Вчені проаналізували раціон тисяч добровольців і порівняли їхнє меню з офіційними рекомендаціями щодо 24 основних поживних речовин. Такий підхід дозволив виявити саме ті нутрієнти, які найчастіше недоотримують люди, та оцінити потенційні ризики для здоров'я.

Однак вчені роблять важливе уточнення: поповнити дефіцит одним продуктом або харчовою добавкою не вийде. Навіть звичні вітамінні комплекси нерідко виявляються не такими ефективними, як очікується. Так, численні клінічні випробування не продемонстрували вираженої користі від приймання добавок з вітамінами D і E.

Як скоригувати раціон

Експерти радять комплексно переглядати свій раціон, адже засвоєння одного макро- або мікронутрієнта може залежати від наявності іншого. Дослідження підказує, які продукти здатні поліпшити ситуацію. Наприклад:

Авокадо – відмінне джерело вітаміну E та клітковини;

Лосось – натуральне джерело вітаміну D;

Цільнозерновий хліб – допомагає підвищити рівень клітковини та магнію;

Горіхи та насіння – багаті на магній і вітамін Е.

Комбінації на кшталт лосося з авокадо на цільнозерновому хлібі – приклад збалансованого приймання їжі, який заповнює одразу кілька дефіцитних речовин.

Харчування – лише один із ключових факторів. Не менш важливі регулярна фізична активність, стрес-менеджмент та відмова від шкідливих звичок,

– нагадує Сандер Керстен, співавтор дослідження.

Він зазначає, що важливо не тільки що саме ми їмо, а й у яких кількостях.