Основная проблема: что не так с современным рационом людей
- Исследование показало дефицит пяти важных питательных веществ у жителей развитых стран: витамина D, E, клетчатки, кальция и магния, что увеличивает риски хронических заболеваний.
- Эксперты рекомендуют комплексно пересматривать рацион, поскольку усвоение нутриентов зависит от наличия других веществ, и предлагают продукты для восполнения дефицита, такие как авокадо, лосось, цельнозерновой хлеб, орехи и семена.
- Важно учитывать не только то, что потребляется, но и в каких количествах, а также не забывать о физической активности и отказ от вредных привычек.
Миллионы жителей развитых стран имеют дефицит сразу пяти жизненно важных питательных веществ, что увеличивает риск хронических болезней.
К такому тревожному выводу пришли ученые, изучив результаты масштабного исследования пищевых привычек и состояния здоровья населения, пишет 24 Канал со ссылкой на MedVetochniye.
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Особое внимание эксперты уделяют витамину D, витамину E, клетчатке, кальция и магния. Именно недостаток этих нутриентов, по словам исследователей, способна ослаблять защитные силы организма и увеличивать вероятность заболеваний сердца, диабета второго типа и даже отдельных видов рака.
Дефицит питательных веществ и риски для здоровья
Ученые проанализировали рацион тысяч добровольцев и сравнили их меню с официальными рекомендациями по 24 основным питательным веществам. Такой подход позволил выявить именно те нутриенты, которые чаще всего недополучают люди, и оценить потенциальные риски для здоровья.
Однако ученые делают важное уточнение: восполнить дефицит одним продуктом или пищевой добавкой не получится. Даже привычные витаминные комплексы нередко оказываются не такими эффективными, как ожидается. Так, многочисленные клинические испытания не продемонстрировали выраженной пользы от приема добавок с витаминами D и E.
Как скорректировать рацион
Эксперты советуют комплексно пересматривать свой рацион, ведь усвоение одного макро- или микронутриента может зависеть от наличия другого. Исследование подсказывает, какие продукты способны улучшить ситуацию. Например:
- Авокадо – отличный источник витамина E и клетчатки;
- Лосось – натуральный источник витамина D;
- Цельнозерновой хлеб – помогает повысить уровень клетчатки и магния;
- Орехи и семена – богаты магнием и витамином Е.
Комбинации вроде лосося с авокадо на цельнозерновом хлебе – пример сбалансированного приема пищи, который восполняет сразу несколько дефицитных веществ.
Питание – лишь один из ключевых факторов. Не менее важны регулярная физическая активность, стресс-менеджмент и отказ от вредных привычек,
– напоминает Сандер Керстен, соавтор исследования.
Он отмечает, что важно не только что именно мы едим, но и в каких количествах.
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