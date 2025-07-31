Важливість хліба у раціоні українців важко переоцінити – це продукт, з яким пов’язані традиції, сімейні обіди та навіть національна самосвідомість. Однак у сучасному суспільстві хліб часто піддається критиці: його звинувачують у шкоді для фігури та здоров’я.

Варто пам’ятати, що не весь хліб однаковий – існують як види, від яких краще відмовитися, так і ті, що можуть стати справжньою користю для організму, сертифікована дієтологиня Ліза Річардс радить уважно ставитися до вибору хлібобулочних виробів, пише 24 Канал.

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Який хліб найшкідливіший?

Найнебезпечнішим для тих, хто дбає про здоровий спосіб життя або мріє схуднути, експертка називає звичайний білий хліб. Його основу складає очищене біле борошно, багате на "швидкі" вуглеводи.

Після вживання такого хліба рівень цукру в крові злітає, а це підвищує ризик розвитку цукрового діабету другого типу. До того ж швидкі вуглеводи лише на короткий час дають відчуття ситості: вже за годину – другу людина знову відчує голод.

Ще один мінус: у магазинному білому хлібі часто присутні різні добавки та консерванти, які продовжують термін зберігання продукту, але негативно впливають на здоров’я травної системи, провокують запальні процеси та дискомфорт у шлунку. Такий хліб майже не містить клітковини та корисних речовин – по суті, це "порожні калорії", що сприяють набору ваги.

Які найкорисніші види хліба?

Якщо ви хочете зробити свій раціон кориснішим, найпростіший крок – замінити білий хліб на цільнозерновий. Він теж доступний у багатьох супермаркетах, хоча й коштує трохи дорожче. Це виправдано: якісна сировина не може бути дешевою. Цільнозерновий хліб містить багато нерозчинної клітковини та інших харчових волокон, які покращують травлення, підтримують баланс кишкової мікрофлори, допомагають уникати закрепів.

Ще одна хороша альтернатива – житній хліб. Його виготовляють із житнього борошна, багатого на клітковину, мінерали та вітаміни. Бутерброд із житнього хліба надовго дарує відчуття ситості, а завдяки невисокій калорійності (одна скибка – близько 65 ккал), його сміливо можна включати до раціону для схуднення.

Житній хліб містить тіамін, селен, калій та марганець – речовини, необхідні для правильного обміну речовин та роботи серця.

Проте, за словами дієтологині, найціннішим вибором для тих, хто дбає про фігуру, є хліб на заквасці. У процесі природної ферментації, коли закваска створюється лише з борошна й води, складні вуглеводи перетворюються на простіші, а організму легше їх засвоювати. Такий хліб уповільнює травлення, глюкоза надходить у кров поступово, що дозволяє довше залишатися ситим і підтримувати стабільний рівень енергії.

Здоровий вибір – це не відмова від хліба, а вміння обирати його правильно. Замінюючи звичайний батон на цільнозерновий, житній чи хліб на заквасці, ви не лише дбаєте про свою фігуру, а й зміцнюєте здоров’я та додаєте корисні речовини до свого щоденного раціону.