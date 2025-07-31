Важность хлеба в рационе украинцев трудно переоценить – это продукт, с которым связаны традиции, семейные обеды и даже национальное самосознание. Однако в современном обществе хлеб часто подвергается критике: его обвиняют во вреде для фигуры и здоровья.

Стоит помнить, что не весь хлеб одинаковый – существуют как виды, от которых лучше отказаться, так и те, что могут стать настоящей пользой для организма, сертифицированный диетолог Лиза Ричардс советует внимательно относиться к выбору хлебобулочных изделий, пишет 24 Канал.

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Какой хлеб самый вредный?

Самым опасным для тех, кто заботится о здоровом образе жизни или мечтает похудеть, эксперт называет обычный белый хлеб. Его основу составляет очищенная белая мука, богатая на "быстрые" углеводы.

После употребления такого хлеба уровень сахара в крови взлетает, а это повышает риск развития сахарного диабета второго типа. К тому же быстрые углеводы лишь на короткое время дают ощущение сытости: уже через час – второй человек снова почувствует голод.

Еще один минус: в магазинном белом хлебе часто присутствуют различные добавки и консерванты, которые продлевают срок хранения продукта, но негативно влияют на здоровье пищеварительной системы, провоцируют воспалительные процессы и дискомфорт в желудке. Такой хлеб почти не содержит клетчатки и полезных веществ – по сути, это "пустые калории", способствующие набору веса.

Какие самые полезные виды хлеба?

Если вы хотите сделать свой рацион более полезным, самый простой шаг – заменить белый хлеб на цельнозерновой. Он тоже доступен во многих супермаркетах, хотя и стоит немного дороже. Это оправдано: качественное сырье не может быть дешевым. Цельнозерновой хлеб содержит много нерастворимой клетчатки и других пищевых волокон, которые улучшают пищеварение, поддерживают баланс кишечной микрофлоры, помогают избегать запоров.

Еще одна хорошая альтернатива – ржаной хлеб. Его изготавливают из ржаной муки, богатого клетчаткой, минералы и витамины. Бутерброд из ржаного хлеба надолго дарит ощущение сытости, а благодаря невысокой калорийности (один ломтик – около 65 ккал), его смело можно включать в рацион для похудения.

Ржаной хлеб содержит тиамин, селен, калий и марганец – вещества, необходимые для правильного обмена веществ и работы сердца.

Однако, по словам диетологини, ценным выбором для тех, кто заботится о фигуре, является хлеб на закваске. В процессе естественной ферментации, когда закваска создается только из муки и воды, сложные углеводы превращаются в простые, а организму легче их усваивать. Такой хлеб замедляет пищеварение, глюкоза поступает в кровь постепенно, что позволяет дольше оставаться сытым и поддерживать стабильный уровень энергии.

Здоровый выбор – это не отказ от хлеба, а умение выбирать его правильно. Заменяя обычный батон на цельнозерновой, ржаной или хлеб на закваске, вы не только заботитесь о своей фигуре, но и укрепляете здоровье и добавляете полезные вещества в свой ежедневный рацион.