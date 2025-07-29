На яких пляжах в Україні заборонили купатись: повний перелік
- В Україні на різних пляжах виявлено перевищення санітарних норм, що робить купання небезпечним через мікробіологічні та хімічні показники. Проблемні пляжі знаходяться в Києві, Київській, Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій областях та інших.
- Є пляжі, де вода відповідає стандартам, наприклад, у Києві, Київській, Волинській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.
- У Закарпатській, Одеській та Сумській областях офіційно не зареєстровано жодного річкового пляжу, а в Донецькій, Запорізькій, Харківській та Херсонській областях через воєнний стан пляжі офіційно не відкриті.
Літо у розпалі, й пляжний сезон – проте далеко не всі водойми безпечні для відпочинку. За результатами аналізу зразків води, відібраних з офіційних пляжів по всій Україні у період з 18 по 24 липня, майже 19% проб не відповідають санітарним вимогам за мікробіологічними показниками. А понад 35% — не проходять хімічний контроль.
Де ситуація критична, а де можна насолодитися відпочинком без ризику для здоровʼя, розповідає Міністерство охорони здоров'я, пише 24 Канал.
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Де купатися небезпечно?
Станом на 25 липня на низці водойм купання може становити загрозу здоров’ю – як через перевищення показників мікроорганізмів, так і через небезпечну хімію:
Київ
- Мікробіологічна небезпека: пляжі "Венеція" і "Передмістна слобідка" (Дніпровський р-н), "Троєщина" (р. Десенка), "Чорторий" у парку "Муромець" (Деснянський р-н).
- Хімічна небезпека: "Галерний" (Голосіївський р-н), "Вербний", "Пуща-Водиця" (5-7 лінії), "Острів Оболонь" (Оболонський р-н).
Київська область
- Хімічна: міський пляж у Переяславі.
- Мікробіологічна: "Центральний" пляж Білої Церкви.
Вінницька область
- Обидва показники: пляжі "Хімік", "Гонти", "Центральний" (Вінниця, р. Південний Буг).
Дніпропетровська область
- Хімія: "Сагайдак" (Дніпро), пляж Павлограда, дитячий пляж Самара.
- Обидва показники: пляжі Верхньодніпровська, Жовтих Вод.
- Мікробіологія: пляжі Кривого Рогу (р. Інгулець, р. Саксагань), набережна Кам’янського.
Житомирська область
- Обидва показники: пляж Коростеня (р. Уж), дитячий і дорослий пляжі у Гідропарку Житомира (р. Тетерів).
- Хімія: пляж у Звягелі (вул. Богуна, р. Случ).
Миколаївська область – "Райдуга" (Первомайськ, мікробіологія).
Полтавська область – пляжі Кременчука (р. Дніпро, Сухий Кагамлик, мікробіологія).
Рівненська область
- Хімія: пляж Здолбунова (р. Устя), міський пляж Млинова.
- Обидва показники: міський пляж Рівного (оз. Басів Кут), пляжі Здолбунова (став Малопроточний).
Тернопільська область – пляж у Хоросткові (мікробіологія).
Хмельницька область
- Мікробіологія: пляж Нетішина.
- Обидва показники: міський пляж Хмельницького.
Чернівецька область – міський пляж Чернівців (мікробіологія).
Де купатися можна?
Попри велику кількість обмежень, є пляжі, де вода відповідає всім стандартам:
Київ – пляжі "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Центральний", "Райдуга" (Дніпровський р-н, р. Дніпро), а також "Тельбін". Зверніть увагу: пляжний сезон у столиці офіційно ще не відкрито.
Київська область – дитячий пляж "Чайка" (смт Чайка, Обухівський р-н), але загалом пляжі Київщини теж офіційно не запрацювали.
Волинська область – пляжі Луцька, Нововолинська, Любешева, штатні пляжі Шацької громади на озері Світязь та в урочищі Гряда, пляж Ковеля на річці Турія.
Дніпропетровська область – "Парк культури та відпочинку Придніпровський" і пляж на Монастирському острові (Дніпро), Зелений Дол.
Івано-Франківська область – пляжі Івано-Франківська та Поляниці.
Кіровоградська область – "Гайворонський" пляж (Гайворон, р. Південний Буг), селище Вільне (оз. Голубе), Новоархангельськ (р. Синюха), "Світловодський" пляж (Світловодськ, р. Дніпро).
Львівська область – пляжі Моршина, Перемишлян, Золочева (оз. Молодіжне), річки Верещиця (с. Верещиця), селища Коросне, Давидів, Підберізці, Брюховичі, озеро Задорожнє (с. Вербіж).
Миколаївська область – пляжі Південноукраїнська, "Стрілка" (Миколаїв, р. Інгул), Нова Одеса, "Чайка" (Миколаїв, Дніпро-Бузький лиман). Згідно з рішенням ОВА, купатися на водних обʼєктах регіону заборонено.
Одеська область – міські пляжі Одеси ("Ланжерон", "Відрада", "Лузанівка", "Дельфін", "Аркадія", 10/13/16 станції Великого Фонтану) та низка пляжів в області (с. Сичавка, Грибівка, Затока, Курортне, Велика Балабанівка, Сергіївка, Приморське, Чорноморськ).
Полтавська область – пляжі Кобеляк, Біликів, Нових Санжар (р. Ворскла), Світлогірського (Кам’янське водосховище), Гадяча (р. Псел), Миргорода (р. Хорол).
Рівненська область – пляжі Дубровиці (р. Горинь), Обарова, Гощі.
Тернопільська область – пляжі Тернополя та селища Залізці.
Хмельницька область – пляжі "Дві ріки" (с. Велика Слобідка, р. Мукша), Ізяслав (р. Горинь), Славута (р. Богушівка), Красилів, Старокостянтинів, Шепетівка, Полонне (р. Хомора).
Черкаська область – пляжі Черкас та Багачевого.
Чернівецька область – пляжі Великого Кучурова, Боян, Магали.
Чернігівська область – "Золотий берег" (Чернігів).
Де пляжний сезон не стартував чи офіційно пляжі відсутні
У Закарпатській, Одеській та Сумській областях офіційно не зареєстровано жодного річкового пляжу.
На Донеччині, Запоріжжі, Харківщині та Херсонщині через воєнний стан місцеві органи влади у 2025 році не дозволяють відкривати зони відпочинку біля води.
Перед плануванням відпочинку біля водойми обов’язково перевірте актуальні дані про якість води на обраному пляжі та дотримуйтесь рекомендацій місцевої влади.
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