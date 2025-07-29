Лето в разгаре, и пляжный сезон – однако далеко не все водоемы безопасны для отдыха. По результатам анализа образцов воды, отобранных с официальных пляжей по всей Украине в период с 18 по 24 июля, почти 19% проб не соответствуют санитарным требованиям по микробиологическим показателям. А более 35% - не проходят химический контроль.

Где ситуация критическая, а где можно насладиться отдыхом без риска для здоровья, рассказывает Министерство здравоохранения, пишет 24 Канал.

Также на тему В Киеве резко возросло количество случаев болезни Лайма – зафиксировано 164 инфицированных

Где купаться опасно?

По состоянию на 25 июля на ряде водоемов купание может представлять угрозу здоровью – как из-за превышения показателей микроорганизмов, так и из-за опасной химии:

Киев

Микробиологическая опасность: пляжи "Венеция" и "Предместная слободка" (Днепровский р-н), "Троещина" (р. Десенка), "Чорторый" в парке "Муромец" (Деснянский р-н).

Химическая опасность: "Галерный" (Голосеевский р-н), "Вербный", "Пуща-Водица" (5-7 линии), "Остров Оболонь" (Оболонский р-н).

Киевская область

Химическая: городской пляж в Переяславе.

Микробиологическая: "Центральный" пляж Белой Церкви.

Винницкая область

Оба показателя: пляжи "Химик", "Гонты", "Центральный" (Винница, р. Южный Буг).

Днепропетровская область

Химия: "Сагайдак" (Днепр), пляж Павлограда, детский пляж Самара.

Оба показателя: пляжи Верхнеднепровска, Желтых Вод.

Микробиология: пляжи Кривого Рога (р. Ингулец, р. Саксагань), набережная Каменского.

Житомирская область

Оба показателя: пляж Коростеня (р. Уж), детский и взрослый пляжи в Гидропарке Житомира (р. Тетерев).

Химия: пляж в Звягеле (ул. Богуна, р. Случь).

Николаевская область – "Радуга" (Первомайск, микробиология).

Полтавская область – пляжи Кременчуга (р. Днепр, Сухой Кагамлык, микробиология).

Ровенская область

Химия: пляж Здолбунова (р. Устье), городской пляж Млинова.

Оба показателя: городской пляж Ровно (оз. Басов Кут), пляжи Здолбунова (пруд Малопроточный).

Тернопольская область – пляж в Хоросткове (микробиология).

Хмельницкая область

Микробиология: пляж Нетешина.

Оба показателя: городской пляж Хмельницкого.

Черновицкая область – городской пляж Черновцов (микробиология).

Где купаться можно?

Несмотря на большое количество ограничений, есть пляжи, где вода соответствует всем стандартам:

Киев – пляжи "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Центральный", "Радуга" (Днепровский р-н, р. Днепр), а также "Тельбин". Обратите внимание: пляжный сезон в столице официально еще не открыт.

Киевская область – детский пляж "Чайка" (пгт Чайка, Обуховский р-н), но в целом пляжи Киевщины тоже официально не заработали.

Волынская область – пляжи Луцка, Нововолынска, Любешева, штатные пляжи Шацкой общины на озере Свитязь и в урочище Гряда, пляж Ковеля на реке Турия.

Днепропетровская область – "Парк культуры и отдыха Приднепровский" и пляж на Монастырском острове (Днепр), Зеленый Дол.

Ивано-Франковская область – пляжи Ивано-Франковска и Поляницы.

Кировоградская область – "Гайворонский" пляж (Гайворон, р. Южный Буг), поселок Вольное (оз. Голубое), Новоархангельск (р. Синюха), "Светловодский" пляж (Светловодск, р. Днепр).

Львовская область – пляжи Моршина, Перемышлян, Золочева (оз. Молодежное), реки Верещица (с. Верещица), поселка Коросное, Давыдов, Подберезцы, Брюховичи, озеро Задорожное (с. Вербиж).

Николаевская область – пляжи Южноукраинска, "Стрелка" (Николаев, р. Ингул), Новая Одесса, "Чайка" (Николаев, Днепро-Бугский лиман). Согласно решению ОВА, купаться на водных объектах региона запрещено.

Одесская область – городские пляжи Одессы ("Ланжерон", "Отрада", "Лузановка", "Дельфин", "Аркадия", 10/13/16 станции Большого Фонтана) и ряд пляжей в области (с. Сычавка, Грибовка, Затока, Курортное, Большая Балабановка, Сергеевка, Приморское, Черноморск).

Полтавская область – пляжи Кобеляк, Беликов, Новых Санжар (р. Ворскла), Светлогорского (Каменское водохранилище), Гадяча (р. Псел), Миргорода (р. Хорол).

Ровенская область – пляжи Дубровицы (р. Горынь), Обарова, Гощи.

Тернопольская область – пляжи Тернополя и поселка Зализцы.

Хмельницкая область – пляжи "Две реки" (с. Большая Слободка, р. Мукша), Изяслав (р. Горынь), Славута (р. Богушевка), Красилов, Староконстантинов, Шепетовка, Полонное (р. Хомора).

Черкасская область – пляжи Черкасс и Багачево.

Черновицкая область – пляжи Большого Кучурова, Боян, Магалы.

Черниговская область – "Золотой берег" (Чернигов).

Где пляжный сезон не стартовал или официально пляжи отсутствуют

В Закарпатской, Одесской и Сумской областях официально не зарегистрировано ни одного речного пляжа.

В Донецкой области, Запорожье, Харьковской и Херсонской из-за военного положения местные органы власти в 2025 году не позволяют открывать зоны отдыха у воды.

Перед планированием отдыха у водоема обязательно проверьте актуальные данные о качестве воды на выбранном пляже и следуйте рекомендациям местных властей.