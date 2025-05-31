Чи можна розігрівати та зберігати їжу у пластикових контейнерах

У США розгорівся скандал навколо пластикових контейнерів: виробника Ziploc звинувачують у приховуванні ризиків для здоров’я. Науковці попереджають: при нагріванні та заморожуванні їжі в пластику в продуктах може опинитися мікропластик і небезпечні хімічні речовини.

У травні в Сполучених Штатах Америки був поданий колективний позов проти компанії Ziploc – відомого виробника пластикових пакетів і контейнерів. Позивачі звинувачують компанію в тому, що в інструкціях до її продукції відсутня інформація про можливе виділення мікропластику при нагріванні чи заморожуванні таких контейнерів, повідомляє 24 Канал з посилання на Health.

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Попри те, що представники Ziploc вважають звинувачення необґрунтованими, питання безпеки використання пластикового посуду на кухні продовжує турбувати експертів.

Мікропластик – це маленькі частинки пластику, діаметром менш як 5 міліметрів. Вони можуть потрапляти в організм людини із їжею, водою або навіть повітрям – і поступово накопичуються в різних органах. Нещодавно такі частинки виявили навіть у фолікулярній рідині яєчників і плаценті.

Вчені досліджують вплив мікропластику на здоров’я, і перші висновки вже насторожують: за словами, науковиці Кеті Пелч із Національної ради захисту природних ресурсів, усі дослідження демонструють шкідливий вплив мікропластику.

На сьогодні є підстави вважати, що ці частинки негативно впливають на репродуктивну, травну та дихальну системи, а також можуть бути пов’язані з розвитком раку кишківника та легень.

Чи справді нагрівання контейнерів збільшує кількість мікропластику

Коротка відповідь: так. Згідно з дослідженням 2023 року, при нагріванні пластикових місткостей з поліпропілену у мікрохвильовці навіть протягом трьох хвилин у їжу потрапляють мільйони частинок мікропластику.

Зберігання продуктів у пластику за кімнатних температур теж веде до виділення мікропластику, хоча й у менших кількостях. Заморожування продуктів у пластику має аналогічний ефект: як пояснює доктор Кармен Марсіт зі Школи громадського здоров’я Роллінза (Університет Еморі), заморожений пластик стає більш крихким, через що ще більше мікрочастинок може потрапити в їжу.

Чи існують інші небезпеки при нагріванні пластику

Багато хімікатів, що використовуються у виробництві пластикової продукції, здатні шкодити здоров’ю. До них належать PFAS, фталати, BPA. Зокрема, PFAS пов’язані із ризиком онкологічних захворювань, послабленням імунітету, проблемами репродуктивної системи й затримками розвитку у дітей.

Під час нагрівання пластикового посуду в мікрохвильовій печі ці речовини можуть потрапляти в їжу, про що свідчить м’якшання контейнера після нагрівання. Кількість шкідливих сполук залежить від типу пластику, але загалом експерти радять уникати нагрівання їжі у пластиковому посуді навіть тоді, коли він позначений як "безпечний для мікрохвильової печі".

Чи реалістично повністю відмовитись від пластику на кухні

Цілком відмовитись від пластику у повсякденному житті навряд чи можливо. Однак, як радить Кеті Пелч, слід поступово впроваджувати альтернативи. Для нагрівання та заморожування краще обирати посуд зі скла чи кераміки, який часто підходить і для мікрохвильових печей, і для зберігання в морозильнику (обов’язково перевіряйте маркування). Нержавіюча сталь зазвичай підходить лише для заморожування.

Крім цього, експерти рекомендують замінювати пластикові кухонні прилади на більш безпечні аналоги, наприклад, з дерева, скла або металу. Варто пам’ятати і про те, що антипригарний посуд часто вкритий хімічними речовинами PFAS, які під впливом часу можуть відшаровуватись.

Попри те, що повністю уникнути контакту з пластиком практично не вдасться, вдома варто мінімізувати використання пластикових контейнерів для зберігання або нагрівання продуктів, підсумовують фахівці.