Можно ли разогревать и хранить пищу в пластиковых контейнерах

В США разгорелся скандал вокруг пластиковых контейнеров: производителя Ziploc обвиняют в сокрытии рисков для здоровья. Ученые предупреждают: при нагревании и замораживании пищи в пластике в продуктах может оказаться микропластик и опасные химические вещества.

В мае в Соединенных Штатах Америки был подан коллективный иск против компании Ziploc – известного производителя пластиковых пакетов и контейнеров. Истцы обвиняют компанию в том, что в инструкциях к ее продукции отсутствует информация о возможном выделении микропластика при нагревании или замораживании таких контейнеров, сообщает 24 Канал со ссылкой на Health.

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Несмотря на то, что представители Ziploc считают обвинения необоснованными, вопрос безопасности использования пластиковой посуды на кухне продолжает беспокоить экспертов.

Микропластик – это маленькие частицы пластика, диаметром менее 5 миллиметров. Они могут попадать в организм человека с пищей, водой или даже воздухом – и постепенно накапливаются в различных органах. Недавно такие частицы обнаружили даже в фолликулярной жидкости яичников и плаценте.

Ученые исследуют влияние микропластика на здоровье, и первые выводы уже настораживают: по словам, ученого Кэти Пелч из Национального совета защиты природных ресурсов, все исследования демонстрируют вредное воздействие микропластика.

На сегодня есть основания считать, что эти частицы негативно влияют на репродуктивную, пищеварительную и дыхательную системы, а также могут быть связаны с развитием рака кишечника и легких.

Действительно ли нагрев контейнеров увеличивает количество микропластика

Краткий ответ: да. Согласно исследованию 2023 года, при нагревании пластиковых емкостей из полипропилена в микроволновке даже в течение трех минут в пищу попадают миллионы частиц микропластика.

Хранение продуктов в пластике при комнатных температурах тоже ведет к выделению микропластика, хотя и в меньших количествах. Замораживание продуктов в пластике имеет аналогичный эффект: как объясняет доктор Кармен Марсит из Школы общественного здоровья Роллинза (Университет Эмори), замороженный пластик становится более хрупким, из-за чего еще больше микрочастиц может попасть в пищу.

Существуют ли другие опасности при нагревании пластика

Многие химикаты, используемые в производстве пластиковой продукции, способны вредить здоровью. К ним относятся PFAS, фталаты, BPA. В частности, PFAS связаны с риском онкологических заболеваний, ослаблением иммунитета, проблемами репродуктивной системы и задержками развития у детей.

При нагревании пластиковой посуды в микроволновой печи эти вещества могут попадать в пищу, о чем свидетельствует смягчение контейнера после нагрева. Количество вредных соединений зависит от типа пластика, но в целом эксперты советуют избегать нагревания пищи в пластиковой посуде даже тогда, когда он обозначен как "безопасный для микроволновой печи".

Реалистично ли полностью отказаться от пластика на кухне

Полностью отказаться от пластика в повседневной жизни вряд ли возможно. Однако, как советует Кэти Пелч, следует постепенно внедрять альтернативы. Для нагрева и замораживания лучше выбирать посуду из стекла или керамики, которая часто подходит и для микроволновых печей, и для хранения в морозильнике (обязательно проверяйте маркировку). Нержавеющая сталь обычно подходит только для замораживания.

Кроме этого, эксперты рекомендуют заменять пластиковые кухонные приборы на более безопасные аналоги, например, из дерева, стекла или металла. Стоит помнить и о том, что антипригарная посуда часто покрыта химическими веществами PFAS, которые под воздействием времени могут отслаиваться.

Несмотря на то, что полностью избежать контакта с пластиком практически не удастся, дома стоит минимизировать использование пластиковых контейнеров для хранения или нагрева продуктов, подытоживают специалисты.