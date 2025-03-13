Чому виникає здуття живота та як зменшити газоутворення

Газоутворення в організмі – це абсолютно природний процес. Хоча ця тема часто викликає незручність, тому люди або жартують про неї, або уникають розмов. Проте навіть у найстриманішої людини щодня виділяється від пів літра до півтора літра газів (це приблизно 10–20 пуків).

У кишечнику завершується перетравлення їжі: корисні речовини всмоктуються, а непотрібні виводяться. Деякі продукти, наприклад, клітковину, крохмаль та інші складні вуглеводи, організм не може перетравити самостійно, повідомляє 24 Канал з посиланням на International Foundation for Gastrointestinal Disorders.

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Чому виникають гази у кишечнику

Натомість їх ефективно розщеплюють бактерії, що населяють кишечник. Гази – це побічний продукт їхньої діяльності. У кожної людини набір бактерій у кишечнику унікальний, і від їхньої пропорцій залежить кількість та склад газів.

Іншою причиною газоутворення є заковтування повітря під час їжі, особливо якщо процес відбувається швидко, із розмовами або при споживанні напоїв. Більшість повітря доходить до стравоходу чи шлунка і виходить у вигляді відрижки. Решта змішується зі вмістом тонкої кишки, де частково всмоктується, а залишки переходять до товстого кишечника для подальшого виведення.

Якщо у тонкій кишці їжа переробляється недостатньо через брак ферментів, це також може підвищувати кількість газів. Наприклад, під час дефіциту лактази (ферменту, що розщеплює молочний цукор) чи за непереносимості глютену споживання відповідних продуктів сприяє посиленню газоутворення.

Нарешті, надлишок газів може бути пов’язаний із запорами, коли харчові відходи у товстій кишці починають бродити.

Від чого залежить запах газів

Основна частина газів (99%) складається з водню, вуглекислого газу, а також азоту та кисню, що потрапляють із зовнішнього середовища. У деяких людей додається ще й метан. Усі ці гази майже не мають запаху, тому їх виділення часто залишається непомітним.

Запах здебільшого залежить від сполук сірки. Сірководень додає запах тухлих яєць, метантіол нагадує запах гнилої капусти, а диметилсульфід – суміш капусти з бензином. Міністерство охорони здоров’я Великої Британії зазначає, що запах може змінюватися під час приймання певних ліків, таких як протизапальні препарати, проносні чи статини. Проте змінювати лікування без консультації з лікарем не рекомендується.

Як зменшити газоутворення

Якщо здається, що кількість газів стала надмірною, спробуйте переглянути свій раціон та звички:

Зменшіть споживання продуктів, багатих на клітковину, таких як квасоля, сочевиця, цільнозернові продукти, капуста, броколі, груші. Проте пам’ятайте, що клітковина важлива для здоров’я шлунково-кишкового тракту та регулювання рівня цукру в крові, тому повністю виключати її не варто. Скоротіть споживання пива та газованих напоїв. Уникайте жирної та смаженої їжі, яка уповільнює виведення газів. Якщо після молочних продуктів з’являються гази, спробуйте безлактозні аналоги. Їжте повільніше, без розмов, уникайте питя через трубочки та відмовтесь від жувальної гумки. Знизьте споживання цукрозамінників (сорбіт, маніт, ксиліт). Перевірте зубні протези – вони можуть сприяти заковтуванню зайвого повітря під час їжі.

Міжнародний фонд захворювань шлунково-кишкового тракту (IFFGD) рекомендує добавки з лактазою для перетравлення лактози, а також альфагалактозидазу, симетикон і активоване вугілля. Проте ефективність цих засобів варіюється.

Коли звертатися до лікаря

Газоутворення, або флатуленція, – це нормальний фізіологічний процес, який свідчить про роботу травної системи. Однак є випадки, коли слід проконсультуватися у гастроентеролога:

діарея;

постійний або сильний біль у животі;

кров у випорожненнях;

зміна частоти чи кольору випорожнень;

незрозуміла втрата ваги;

дискомфорт у грудній клітині;

зниження апетиту.

Ці ознаки можуть вказувати на захворювання травної системи.