В кишечнике завершается переваривание пищи: полезные вещества всасываются, а ненужные выводятся. Некоторые продукты, например, клетчатку, крахмал и другие сложные углеводы, организм не может переварить самостоятельно, сообщает 24 Канал со ссылкой на International Foundation for Gastrointestinal Disorders.

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Почему возникают газы в кишечнике

Вместо этого их эффективно расщепляют бактерии, населяющие кишечник. Газы – это побочный продукт их деятельности. У каждого человека набор бактерий в кишечнике уникальный, и от их пропорций зависит количество и состав газов.

Другой причиной газообразования является заглатывание воздуха во время еды, особенно если процесс происходит быстро, с разговорами или при потреблении напитков. Большинство воздуха доходит до пищевода или желудка и выходит в виде отрыжки. Остальное смешивается с содержимым тонкой кишки, где частично всасывается, а остатки переходят в толстый кишечник для дальнейшего выведения.

Если в тонкой кишке пища перерабатывается недостаточно из-за нехватки ферментов, это также может повышать количество газов. Например, при дефиците лактазы (фермента, расщепляющего молочный сахар) или при непереносимости глютена потребление соответствующих продуктов способствует усилению газообразования.

Наконец, избыток газов может быть связан с запорами, когда пищевые отходы в толстой кишке начинают бродить.

От чего зависит запах газов

Основная часть газов (99%) состоит из водорода, углекислого газа, а также азота и кислорода, попадающих из внешней среды. У некоторых людей добавляется еще и метан. Все эти газы почти не имеют запаха, поэтому их выделение часто остается незаметным.

Запах в основном зависит от соединений серы. Сероводород добавляет запах тухлых яиц, метантиол напоминает запах гнилой капусты, а диметилсульфид – смесь капусты с бензином. Министерство здравоохранения Великобритании отмечает, что запах может меняться во время приема определенных лекарств, таких как противовоспалительные препараты, слабительные или статины. Однако менять лечение без консультации с врачом не рекомендуется.

Как уменьшить газообразование

Если кажется, что количество газов стало чрезмерным, попробуйте пересмотреть свой рацион и привычки:

Уменьшите потребление продуктов, богатых клетчаткой, таких как фасоль, чечевица, цельнозерновые продукты, капуста, брокколи, груши. Однако помните, что клетчатка важна для здоровья желудочно-кишечного тракта и регулирования уровня сахара в крови, поэтому полностью исключать ее не стоит. Сократите потребление пива и газированных напитков. Избегайте жирной и жареной пищи, которая замедляет выведение газов. Если после молочных продуктов появляются газы, попробуйте безлактозные аналоги. Ешьте медленнее, без разговоров, избегайте питья через трубочки и откажитесь от жевательной резинки. Снизьте потребление сахарозаменителей (сорбит, маннит, ксилит). Проверьте зубные протезы – они могут способствовать заглатыванию лишнего воздуха во время еды.

Международный фонд заболеваний желудочно-кишечного тракта (IFFGD) рекомендует добавки с лактазой для переваривания лактозы, а также альфагалактозидазу, симетикон и активированный уголь. Однако эффективность этих средств варьируется.

Когда обращаться к врачу

Газообразование, или флатуленция, – это нормальный физиологический процесс, который свидетельствует о работе пищеварительной системы. Однако есть случаи, когда следует проконсультироваться у гастроэнтеролога:

диарея;

постоянная или сильная боль в животе;

кровь в испражнениях;

изменение частоты или цвета стула;

непонятная потеря веса;

дискомфорт в грудной клетке;

снижение аппетита.

Эти признаки могут указывать на заболевания пищеварительной системы.