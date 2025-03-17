Раніше американські спеціалісти у сфері репродуктивної медицини радили виключити кофеїн із раціону вагітних жінок через ризик викиднів і народження дітей із низькою вагою, повідомляє 24 Канал з посилання на Scientific Reports.

Також на тему Як пити каву без шкоди для здоров'я

Водночас у науковому середовищі досі немає єдиної думки з цього питання, адже дослідження здебільшого виявляють лише кореляції, але не надають даних про механізми та причинно-наслідкові зв’язки. Крім того, деякі роботи не знаходять впливу кофеїну на розвиток мозку дітей у майбутньому.

Нове дослідження вживання кофеїну під час вагітності

Нещодавно у вивчення цієї теми внесли свій внесок фахівці Аньхойського медичного університету (КНР). У своєму дослідженні вчені використали дані 1423 пар "мати – дитина", які брали участь у масштабному проєкті China National Birth Cohort Study.

Завдяки інтерв'ю та анкетуванню вдалося зібрати інформацію про споживання матерями кави та чаю під час вагітності. Ці дані зіставили з результатами оцінювання когнітивного розвитку дітей у віці трьох років, яке проводилося за методикою BSID-III (Шкала розвитку немовлят Бейлі, третє видання).

Чай приносить користь дитині

Аналіз показав, що діти матерів, які вживали чай протягом усієї вагітності, продемонстрували вищі показники когнітивних здібностей, а також краще розвинену дрібну та грубу моторику порівняно з дітьми жінок, які пили чай лише в першому триместрі. Особливо яскраво ця тенденція проявлялася, якщо вживання чаю тривало у другому та третьому триместрах. Щодо кави, значних позитивних або негативних ефектів зафіксовано не було.

Як і в більшості спостережуваних досліджень, висновки обмежуються кореляцією. Автори наголосили на необхідності проведення додаткових досліджень на вибірках із населення різних країн, а також організації клінічних випробувань для підтвердження результатів.

Отримані дані дають підстави припустити, що помірне споживання чаю може бути безпечним і навіть корисним для розвитку дитини в утробі. Однак, зважаючи на наявні рекомендації, науковці радять вагітним жінкам не перевищувати допустиму дозу кофеїну – 200 міліграмів на добу. Для довідки: в одному горняті еспресо об’ємом 60 мл міститься близько 80 мг кофеїну, а в чашці чорного чаю об’ємом 220 мл – приблизно 50 мг.