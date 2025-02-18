Які продукти найкраще впливають на роботу мозку

Когнітивні функції – це основа нашої здатності мислити, навчатися, запам'ятовувати та ухвалювати рішення. Проте з віком, під впливом стресу, нестачі сну та неправильного харчування ці функції можуть погіршуватися.

За даними дослідження, опублікованого в журналі Nutrients, рослинні антиоксиданти – поліфеноли, що містяться у фруктах, овочах і горіхах, можуть позитивно впливати на роботу мозку, інформує 24 Канал.

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Зауважте. До продуктів, багатих на поліфеноли, належать чорниця, полуниця, яблука, манго, мигдаль та оливкова олія.

У дослідженні іспанські науковці зосередились на вивчені впливу поліфенолів на ключові хімічні сполуки мозку, такі як BDNF і CREB, які відіграють важливу роль у здоров'ї нервових клітин та їхній взаємодії, що напряму пов'язано з пам'яттю та швидкістю мислення.

Як проходило дослідження

У подвійно сліпому плацебо-контрольованому експерименті взяли участь 92 людини (порівну чоловіків і жінок) із середнім віком 34 роки. Впродовж двох 16-тижневих періодів частина учасників щоденно приймала капсули з концентрованими екстрактами фруктів і овочів (600 мг поліфенолів), а інші отримували плацебо. Когнітивні здібності оцінювалися за допомогою тестів на увагу, швидкість обробки інформації та вербальний інтелект.

Результати експерименту

Після 16 тижнів у групи, яка отримувала поліфеноли, зафіксували покращення пам'яті та когнітивної швидкості. Крім того, рівень BDNF і CREB у крові учасників помітно зріс, що може вказувати на нейропротекторний ефект цих речовин.

Проте дослідження має певні обмеження. Не було визначено, які саме поліфеноли мають найбільший вплив, а також не вивчався їхній ефект на процес навчання. Крім того, невелика вибірка учасників не дозволяє робити універсальні висновки.

Важливо. Науковці вважають, що включення поліфенолів до раціону – це безпечний і потенційно корисний спосіб підтримки когнітивного здоров'я. Регулярне вживання темного шоколаду, ягід, яблук та оливкової олії може позитивно впливати на роботу мозку, знижуючи навантаження під час інтелектуальних завдань.