Какие продукты лучше всего влияют на работу мозга

Когнитивные функции – это основа нашей способности мыслить, учиться, запоминать и принимать решения. Однако с возрастом, под влиянием стресса, недостатка сна и неправильного питания эти функции могут ухудшаться.

По данным исследования, опубликованного в журнале Nutrients, растительные антиоксиданты – полифенолы, содержащиеся во фруктах, овощах и орехах, могут положительно влиять на работу мозга, информирует 24 Канал.

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Заметьте. К продуктам, богатых полифенолами, относятся черника, клубника, яблоки, манго, миндаль и оливковое масло.

В исследовании испанские ученые сосредоточились на изучении влияния полифенолов на ключевые химические соединения мозга, такие как BDNF и CREB, которые играют важную роль в здоровье нервных клеток и их взаимодействия, что напрямую связано с памятью и скоростью мышления.

Как проходило исследование

В двойном слепом плацебо-контролируемом эксперименте приняли участие 92 человека (поровну мужчин и женщин) со средним возрастом 34 года. В течение двух 16-недельных периодов часть участников ежедневно принимала капсулы с концентрированными экстрактами фруктов и овощей (600 мг полифенолов), а другие получали плацебо. Когнитивные способности оценивались с помощью тестов на внимание, скорость обработки информации и вербальный интеллект.

Результаты эксперимента

После 16 недель у группы, которая получала полифенолы, зафиксировали улучшение памяти и когнитивной скорости. Кроме того, уровень BDNF и CREB в крови участников заметно вырос, что может указывать на нейропротекторный эффект этих веществ.

Однако исследование имеет определенные ограничения. Не было определено, какие именно полифенолы имеют наибольшее влияние, а также не изучался их эффект на процесс обучения. Кроме того, небольшая выборка участников не позволяет делать универсальные выводы.

Важно. Ученые считают, что включение полифенолов в рацион – это безопасный и потенциально полезный способ поддержания когнитивного здоровья. Регулярное употребление темного шоколада, ягод, яблок и оливкового масла может положительно влиять на работу мозга, снижая нагрузку во время интеллектуальных задач.