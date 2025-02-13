Що буде, якщо не лікувати перелом кістки

Тіло дорослої людини складається з 206 кісток, які починають формуватися ще в період внутрішньоутробного розвитку. Ці кістки служать основою опорно-рухової системи та роблять наш організм стійким і рухливим. Попри свою міцність, кістки можуть ламатися під впливом надмірного навантаження.

Перелом – це порушення структури кістки внаслідок травми або певних захворювань, повідомляє 24 Канал з посиланням на National Library of Medicine.

Також на тему Мене ніхто не бʼє: чому виникають синці навіть без травм

Які бувають види переломів

Визначити тип перелому не складно. Якщо шкіра розірвана, а пошкоджену кістку видно перелом називається відкритим. Якщо ж шкіра залишається неушкодженою, перелом вважається закритим.

Класифікувати переломи можна за різними критеріями: за напрямком лінії розлому (подовжні, поперечні), за місцем пошкодження (в області тіла кістки, головки) і за ступенем тяжкості (зі зміщенням або без нього).

Існують не тільки травматичні, а й патологічні переломи. Вони виникають через хвороби, такі як остеопороз, злоякісні пухлини, кісти кісткової тканини або туберкульоз. При цих станах міцність кісток зменшується, і навіть незначний вплив може призвести до їхнього руйнування.

Окремої уваги заслуговують стресові переломи. Вони з'являються при тривалих помірних навантаженнях, коли ушкодження накопичуються швидше, ніж встигають відновлюватися. Таке часто трапляється у бігунів на довгі дистанції або солдатів, які проходять великі відстані з важким спорядженням.

Чому важливо лікувати переломи

Якщо перелом зафіксувати, кістка відновиться нормально. Але без лікування вона також може зростись, проте не завжди правильно. Це загрожує наслідками:

деформація кінцівок (наприклад, укорочення однієї ноги);

проблеми з рухом або диханням;

пошкодження м'язів, судин або нервів поблизу місця перелому;

ризик занесення інфекції та розвитку таких ускладнень, як остеомієліт (гнійне запалення) або сепсис.

Підтримка здоров'я кісток – це профілактика травм і захворювань, які можуть значно знизити якість життя. Дбайте про свій скелет, щоб забезпечити собі активність і рухливість на багато років.