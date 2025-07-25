Високий чи низький – який тиск небезпечніший

Чимало людей з пониженим артеріальним тиском впевнені, що це свідчить про їхнє гарне здоров’я. Проте, як надто низькі, так і надто високі показники артеріального тиску можуть становити реальну загрозу для організму: вони підвищують ризик серйозних ускладнень та можуть спровокувати небезпечні для життя стани.

Високий артеріальний тиск (гіпертонія): у чому ризики?

Загальноприйнята норма артеріального тиску у дорослих – близько 120/80 мм рт. ст. Якщо ж показники сягають 140/90 мм рт. ст. і вище, це вже може бути сигналом розвитку гіпертонії, пише 24 Канал з посилання на Samitivej Hospital.

Також на тему Майбутнє вже настало: створили точний прилад для вимірювання тиску без манжети та стискання

Причиною підвищення тиску може стати не лише захворювання, а й тимчасові чинники: стрес, хвилювання, та навіть кофеїн. Однак часто гіпертонія тривалий час не проявляється жодними симптомами, і людина може навіть не здогадуватись про проблему.

Якщо ж підвищений артеріальний тиск не контролювати, це може призвести до тяжких уражень серця, нирок, мозку, а в найгіршому разі – до інвалідності чи навіть смерті.

Фактори ризику розвитку гіпертонії:

старший вік;

чоловіча стать (у жінок ризик підвищується після 65 років);

надлишок солі у щоденному раціоні;

куріння й зловживання алкоголем;

малорухливий спосіб життя.

Ознаки гіпертонії з’являються зазвичай лише при дуже високих показниках тиску: це можуть бути запаморочення, скутість шиї після сну, прискорене серцебиття, слабкість, погіршення зору чи носові кровотечі. Проте найчастіше гіпертонія протікає безсимптомно – і саме це становить особливу небезпеку.

Низький артеріальний тиск (гіпотонія): коли це стає проблемою?

Якщо артеріальний тиск стабільно нижчий за 90/60 мм рт. ст., медики говорять про гіпотонію. Деякі люди з таким тиском почуваються добре і не потребують лікування – достатньо регулярного контролю під час профоглядів.

Однак у низці випадків гіпотонія супроводжується слабкістю, запамороченням, непритомністю, а іноді може становити загрозу життю, наприклад, через ризик падінь або серйозних травм.

Гіпотонія може виникати при:

вагітності (розширення кровоносної системи – звичайне явище, і після пологів тиск зазвичай нормалізується);

серцевих захворюваннях (проблеми з клапанами, серцева недостатність, перенесений інфаркт);

ендокринних порушеннях (захворювання щитоподібної залози, наднирників), діабеті;

зневодненні, значній крововтраті, важких інфекціях;

дефіциті вітамінів B12, фолієвої кислоти або заліза;

прийомі певних ліків (діуретиків, препаратів від Паркінсона, деяких антидепресантів).

На зниження тиску слід звертати увагу, якщо воно супроводжується непритомністю, різкою слабкістю, порушенням зору, нудотою чи шоком – це може бути симптомом серйозного захворювання і потребує консультації лікаря.

Чому важливо контролювати тиск?

Про загрозу високого тиску відомо багатьом, проте низький артеріальний тиск часто недооцінюють. Насправді навіть помірна гіпотонія може підвищувати ризик падінь, травм та інсульту.

Саме тому важливо знати свій артеріальний тиск, контролювати його регулярно й звертатись до лікаря у разі появи тривожних симптомів – незалежно від того, з якою проблемою ви зіткнулись.