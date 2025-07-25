Высокое или низкое – какое давление опаснее
- Высокое артериальное давление может оставаться бессимптомным, но грозит серьезными осложнениями для сердца, почек, мозга, включая инвалидность или смерть.
- Низкое артериальное давление может быть безопасным для некоторых людей, но в определенных случаях вызывает слабость, головокружение, и может угрожать жизни из-за риска падений или травм.
- Среди факторов риска гипертонии: старший возраст, мужской пол, избыток соли, курение, злоупотребление алкоголем, малоподвижный образ жизни.
Многие люди с пониженным артериальным давлением уверены, что это свидетельствует об их хорошем здоровье. Однако, как слишком низкие, так и слишком высокие показатели артериального давления могут представлять реальную угрозу для организма: они повышают риск серьезных осложнений и могут спровоцировать опасные для жизни состояния.
Высокое артериальное давление (гипертония): в чем риски?
Общепринятая норма артериального давления у взрослых – около 120/80 мм рт. ст. Если же показатели достигают 140/90 мм рт. ст. и выше, это уже может быть сигналом развития гипертонии, пишет 24 Канал со ссылкой на Samitivej Hospital.
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Причиной повышения давления может стать не только заболевание, но и временные факторы: стресс, волнение, и даже кофеин. Однако часто гипертония длительное время не проявляется никакими симптомами, и человек может даже не догадываться о проблеме.
Если же повышенное артериальное давление не контролировать, это может привести к тяжелым поражениям сердца, почек, мозга, а в худшем случае – к инвалидности или даже смерти.
Факторы риска развития гипертонии:
- старший возраст;
- мужской пол (у женщин риск повышается после 65 лет);
- избыток соли в ежедневном рационе;
- курение и злоупотребление алкоголем;
- малоподвижный образ жизни.
Признаки гипертонии появляются обычно только при очень высоких показателях давления: это могут быть головокружение, скованность шеи после сна, учащенное сердцебиение, слабость, ухудшение зрения или носовые кровотечения. Однако чаще всего гипертония протекает бессимптомно – и именно это представляет особую опасность.
Низкое артериальное давление (гипотония): когда это становится проблемой?
Если артериальное давление стабильно ниже 90/60 мм рт. ст., медики говорят о гипотонии. Некоторые люди с таким давлением чувствуют себя хорошо и не нуждаются в лечении – достаточно регулярного контроля во время профосмотров.
Однако в ряде случаев гипотония сопровождается слабостью, головокружением, обмороками, а иногда может представлять угрозу жизни, например, из-за риска падений или серьезных травм.
Гипотония может возникать при:
- беременности (расширение кровеносной системы – обычное явление, и после родов давление обычно нормализуется);
- сердечных заболеваниях (проблемы с клапанами, сердечная недостаточность, перенесенный инфаркт);
- эндокринных нарушениях (заболевания щитовидной железы, надпочечников), диабете;
- обезвоживании, значительной кровопотере, тяжелых инфекциях;
- дефиците витаминов B12, фолиевой кислоты или железа;
- приеме определенных лекарств (диуретиков, препаратов от Паркинсона, некоторых антидепрессантов).
На снижение давления следует обращать внимание, если оно сопровождается обмороком, резкой слабостью, нарушением зрения, тошнотой или шоком – это может быть симптомом серьезного заболевания и требует консультации врача.
Почему важно контролировать давление?
Об угрозе высокого давления известно многим, однако низкое артериальное давление часто недооценивают. На самом деле даже умеренная гипотония может повышать риск падений, травм и инсульта.
Именно поэтому важно знать свое артериальное давление, контролировать его регулярно и обращаться к врачу в случае появления тревожных симптомов – независимо от того, с какой проблемой вы столкнулись.
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