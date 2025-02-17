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Здоровʼя 24 Лікування Як зрозуміти, що у вас грип, а не застуда
17 лютого, 19:56
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Як зрозуміти, що у вас грип, а не застуда

Олександр Бевза
Основні тези
  • Грип є серйозним захворюванням, яке може викликати важкі ускладнення, особливо у вразливих груп населення, таких як діти, вагітні жінки та літні люди.
  • Основні симптоми грипу включають раптове підвищення температури, ломоту в м’язах, сильну втому та головний біль, а також сухий кашель і проблеми зі сном.
  • Для профілактики грипу важливо дотримуватись гігієнічних заходів, таких як часте миття рук і уникання скупчення людей.
  • Негайна медична допомога потрібна у випадках задишки, болю в грудях, судом або посиніння губ у дітей.

Щороку від ускладнень, викликаних грипом, помирає до 650 000 людей. Без вакцинації ця цифра могла б бути значно вищою.

Грип – це серйозне захворювання, яке здатне викликати важкі наслідки, включаючи пневмонію, бронхіт, проблеми з серцем, а також вушні інфекції. Особливо вразливі до ускладнень маленькі діти, вагітні жінки та літні люди. Саме для цих категорій щеплення є вкрай важливим, повідомляє 24 Канал з посиланням на Cleveland Clinic.

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Як відрізнити грип від застуди

Грип може виникнути в будь-яку пору року, але пік захворюваності традиційно припадає на осінньо-зимовий період, особливо січень і лютий. Головна відмінність грипу від інших ГРВІ – це його раптовість: він буквально збиває вас з ніг за лічені години, не залишаючи часу на "підготовку".

Застуда розвивається повільно, а симптоми грипу з’являються миттєво – буквально протягом кількох годин. Грип супроводжується сильною втомою, ломотою в тілі, тоді як при застуді такі відчуття виникають рідше. Також у застуди менша ймовірність викликати ускладнення. По суті, грип – це важча форма застуди.

Ознаки та симптоми Застуда Грип
Виникнення симптомів Поступово Різко
Лихоманка Рідко Часто
Ломота в тілі  Слабко Сильно
Озноб Рідко Часто
Втома і слабкість  Іноді  Завжди
Чхання  Часто Рідко
Дискомфорт у грудях, кашель Поступово Часто
Закладеність носа Часто Рідко
Біль у горлі Часто Рідко
Головний біль Рідко  Часто

Основні симптоми грипу

  • раптове підвищення температури (від 38 градусів за Цельсієм і вище);
  • озноб;
  • ломота в м’язах і суглобах;
  • сильна втома;
  • головний біль;
  • сухий кашель;
  • відсутність апетиту та проблеми зі сном.

У дітей до цих симптомів можуть додаватися нудота, блювання та діарея.

У більшості випадків діагностика, грип чи простуду, не так важлива, оскільки обидва захворювання зазвичай минають самостійно. Достатньо відпочити, пити жарознижувальні засоби та дотримуватись режиму відпочинку.

Антибіотики в цьому випадку не допоможуть, оскільки вони діють лише проти бактерій, а грип викликаний вірусами. Однак, якщо хвороба протікає важко або є ризик ускладнень, лікар може призначити аналіз на основі мазка з носогорла для точного діагнозу та підбору лікування.

Коли терміново звертатися до лікаря

Є симптоми, які вимагають невідкладного звернення за медичною допомогою. Серед них:

  • задишка чи біль у грудях;
  • запаморочення, що супроводжується слабкістю;
  • судоми;
  • посилення м’язового болю чи погіршення стану при наявності хронічних захворювань.

Якщо захворіла дитина, слід також звернути увагу на ознаки зневоднення або посиніння губ. У таких випадках виклик лікаря є обов’язковим.

Профілактика грипу та застуди

Уникнути зараження грипом та іншими респіраторно-вірусними інфекціями допомагає виконання простих рекомендацій: регулярне і ретельне миття рук, провітрювання приміщень та уникання місць з великим скупченням людей у періоди епідемій.

Важливо! Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Якщо Вас турбують проблеми зі здоровʼям, обов’язково зверніться до лікаря.