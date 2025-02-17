Як зрозуміти, що у вас грип, а не застуда
- Грип є серйозним захворюванням, яке може викликати важкі ускладнення, особливо у вразливих груп населення, таких як діти, вагітні жінки та літні люди.
- Основні симптоми грипу включають раптове підвищення температури, ломоту в м’язах, сильну втому та головний біль, а також сухий кашель і проблеми зі сном.
- Для профілактики грипу важливо дотримуватись гігієнічних заходів, таких як часте миття рук і уникання скупчення людей.
- Негайна медична допомога потрібна у випадках задишки, болю в грудях, судом або посиніння губ у дітей.
Щороку від ускладнень, викликаних грипом, помирає до 650 000 людей. Без вакцинації ця цифра могла б бути значно вищою.
Грип – це серйозне захворювання, яке здатне викликати важкі наслідки, включаючи пневмонію, бронхіт, проблеми з серцем, а також вушні інфекції. Особливо вразливі до ускладнень маленькі діти, вагітні жінки та літні люди. Саме для цих категорій щеплення є вкрай важливим, повідомляє 24 Канал з посиланням на Cleveland Clinic.
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Як відрізнити грип від застуди
Грип може виникнути в будь-яку пору року, але пік захворюваності традиційно припадає на осінньо-зимовий період, особливо січень і лютий. Головна відмінність грипу від інших ГРВІ – це його раптовість: він буквально збиває вас з ніг за лічені години, не залишаючи часу на "підготовку".
Застуда розвивається повільно, а симптоми грипу з’являються миттєво – буквально протягом кількох годин. Грип супроводжується сильною втомою, ломотою в тілі, тоді як при застуді такі відчуття виникають рідше. Також у застуди менша ймовірність викликати ускладнення. По суті, грип – це важча форма застуди.
|Ознаки та симптоми
|Застуда
|Грип
|Виникнення симптомів
|Поступово
|Різко
|Лихоманка
|Рідко
|Часто
|Ломота в тілі
|Слабко
|Сильно
|Озноб
|Рідко
|Часто
|Втома і слабкість
|Іноді
|Завжди
|Чхання
|Часто
|Рідко
|Дискомфорт у грудях, кашель
|Поступово
|Часто
|Закладеність носа
|Часто
|Рідко
|Біль у горлі
|Часто
|Рідко
|Головний біль
|Рідко
|Часто
Основні симптоми грипу
- раптове підвищення температури (від 38 градусів за Цельсієм і вище);
- озноб;
- ломота в м’язах і суглобах;
- сильна втома;
- головний біль;
- сухий кашель;
- відсутність апетиту та проблеми зі сном.
У дітей до цих симптомів можуть додаватися нудота, блювання та діарея.
У більшості випадків діагностика, грип чи простуду, не так важлива, оскільки обидва захворювання зазвичай минають самостійно. Достатньо відпочити, пити жарознижувальні засоби та дотримуватись режиму відпочинку.
Антибіотики в цьому випадку не допоможуть, оскільки вони діють лише проти бактерій, а грип викликаний вірусами. Однак, якщо хвороба протікає важко або є ризик ускладнень, лікар може призначити аналіз на основі мазка з носогорла для точного діагнозу та підбору лікування.
Коли терміново звертатися до лікаря
Є симптоми, які вимагають невідкладного звернення за медичною допомогою. Серед них:
- задишка чи біль у грудях;
- запаморочення, що супроводжується слабкістю;
- судоми;
- посилення м’язового болю чи погіршення стану при наявності хронічних захворювань.
Якщо захворіла дитина, слід також звернути увагу на ознаки зневоднення або посиніння губ. У таких випадках виклик лікаря є обов’язковим.
Профілактика грипу та застуди
Уникнути зараження грипом та іншими респіраторно-вірусними інфекціями допомагає виконання простих рекомендацій: регулярне і ретельне миття рук, провітрювання приміщень та уникання місць з великим скупченням людей у періоди епідемій.
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