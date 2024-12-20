Секрет у щоденних звичках і збалансованому раціоні, який допоможе організму протистояти хворобам навіть у найхолодніші дні. 24 Канал з посиланням на Good Food, публікує прості, але дієві поради, які допоможуть не хворіти взимку.
Дивіться також Не випічка та солодощі: назвали головний продукт, який "вбиває" ваше серце
- Підтримуйте рівень вітаміну D
Цей вітамін є критично важливим для правильної роботи імунітету. Влітку отримати вітамін D простіше завдяки сонячному світлу, але взимку його рівень часто знижується. Щоб уникнути дефіциту, включайте до раціону яйця, гриби, жирну рибу (лосось, скумбрія). У разі потреби можна проконсультуватися з лікарем щодо прийому добавок.
- Додайте до раціону цибулю і часник
Цибуля та часник містять ефірні олії з антимікробними властивостями, які допомагають боротися із запаленнями. Додавайте їх до ваших улюблених страв або салатів, щоб підтримати імунну систему та зробити смак їжі насиченішим.
- Уникайте надмірного споживання цукру
Надлишок калорій, цукру та рафінованих вуглеводів може послабити імунітет. Замість солодощів та випічки віддавайте перевагу здоровим продуктам: вівсянці, фруктам, горіхам. Наприклад, приготуйте домашні мюслі з ягодами та фініками — це не лише корисно, а й смачно.
- Вживайте корисні жири
Жирні кислоти омега-3 допомагають виробляти імунні клітини, необхідні для боротьби з інфекціями. Найкращі джерела омега-3 — жирна риба (лосось, сардини), насіння льону, чіа та волоські горіхи. Спробуйте приготувати салат із авокадо, помідорами та оливковою олією — це чудове джерело здорових жирів.
- Покращуйте мікрофлору кишківника
Кишківник — це ключ до імунітету, адже понад 70% захисних функцій організму залежать від його стану. Щоб підтримати мікрофлору, додавайте в раціон пробіотики: йогурт, кефір, кімчі, квашену капусту або яблучний оцет.
Підтримувати імунну систему насправді не складно. Почніть збалансовано харчуватися і сезон застуд мине для вас безслідно.