Секрет у щоденних звичках і збалансованому раціоні, який допоможе організму протистояти хворобам навіть у найхолодніші дні. 24 Канал з посиланням на Good Food, публікує прості, але дієві поради, які допоможуть не хворіти взимку.

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Підтримуйте рівень вітаміну D

Цей вітамін є критично важливим для правильної роботи імунітету. Влітку отримати вітамін D простіше завдяки сонячному світлу, але взимку його рівень часто знижується. Щоб уникнути дефіциту, включайте до раціону яйця, гриби, жирну рибу (лосось, скумбрія). У разі потреби можна проконсультуватися з лікарем щодо прийому добавок.

Додайте до раціону цибулю і часник

Цибуля та часник містять ефірні олії з антимікробними властивостями, які допомагають боротися із запаленнями. Додавайте їх до ваших улюблених страв або салатів, щоб підтримати імунну систему та зробити смак їжі насиченішим.

Уникайте надмірного споживання цукру

Надлишок калорій, цукру та рафінованих вуглеводів може послабити імунітет. Замість солодощів та випічки віддавайте перевагу здоровим продуктам: вівсянці, фруктам, горіхам. Наприклад, приготуйте домашні мюслі з ягодами та фініками — це не лише корисно, а й смачно.

Вживайте корисні жири

Жирні кислоти омега-3 допомагають виробляти імунні клітини, необхідні для боротьби з інфекціями. Найкращі джерела омега-3 — жирна риба (лосось, сардини), насіння льону, чіа та волоські горіхи. Спробуйте приготувати салат із авокадо, помідорами та оливковою олією — це чудове джерело здорових жирів.

Покращуйте мікрофлору кишківника

Кишківник — це ключ до імунітету, адже понад 70% захисних функцій організму залежать від його стану. Щоб підтримати мікрофлору, додавайте в раціон пробіотики: йогурт, кефір, кімчі, квашену капусту або яблучний оцет.

Підтримувати імунну систему насправді не складно. Почніть збалансовано харчуватися і сезон застуд мине для вас безслідно.