У холодний період ніжна шкіра губ потребує особливого захисту. Щоб уникнути тріщин, зберегти м’якість і зволоженість, а також захистити від негативного впливу зовнішніх факторів, таких як мороз, вітер чи сухе повітря, важливо використовувати відповідні засоби, повідомляє 24 Канал з посиланням на American Academy of Dermatology Association.

Також на тему Чи потрібно усім взимку використовувати шарф

Що робити, щоб губи не тріскались

Уникати засобів з агресивними компонентами. Не варто використовувати продукти, що містять камфору, евкаліпт, ментол, ароматизатори кориці, цитрусових чи м’яти, ланолін, октиноксат, оксибензон, фенол, пропілгалат або саліцилову кислоту.

Натомість обирайте бальзами з касторовою олією, керамідами, диметиконом, мінеральною олією, вазеліном, маслом ши або сонцезахисними фільтрами на основі оксиду титану чи цинку. Продукція має бути гіпоалергенною та без ароматизаторів.

Регулярно зволожуйте губи. Наносьте бальзам або зволожувальний крем кілька разів на день, а також перед сном. Якщо губи сильно потріскались, використовуйте густі мазі, наприклад, вазелін, який утримує вологу краще, ніж віск чи олія.

Використовуйте засоби з SPF. Перед виходом на вулицю, навіть узимку, наносіть бальзам для губ із SPF 30 або вище. На відкритому повітрі оновлюйте захист кожні дві години.

Підтримуйте водний баланс. Вживайте достатню кількість води, щоб уникнути зневоднення, яке негативно впливає на стан шкіри.

Не допускайте контакту губ із металом. Прикраси, канцелярські скріпки чи інші металеві предмети можуть подразнювати чутливу шкіру губ.

Захищайте губи від холоду. У морозну погоду прикривайте губи шарфом, щоб уникнути дії низьких температур.

Використовуйте зволожувач повітря. Удома підтримуйте оптимальний рівень вологості, щоб запобігти пересушуванню шкіри.

Коли звертатись до лікаря

Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете помітити значне покращення стану губ вже через 2 – 3 тижні. Щоб зберегти результат, продовжуйте регулярно наносити бальзам для губ навіть у приміщенні.

Якщо ж догляд не допомагає, зверніться до дерматолога. Тріщини на губах можуть виникати не лише через погодні умови, але й через інші причини, наприклад, алергічну реакцію або грибкову інфекцію. Лікар зможе визначити причину проблеми та призначити відповідне лікування.