В дитячій лікарні "Охматдит" розповіли про випадки зараження цією інфекцією і як від неї захиститись, передає 24 Канал.

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Останнім часом до офтальмологів нашої лікарні звернулися двоє маленьких пацієнтів із тяжкими ускладненнями після подряпин котів. Обидва випадки призвели до повної сліпоти на одне око,

– розповіли в лікарні.

Випадок 1: Іван, 5 років

Маленький Іван (ім'я змінено), який проживає у Стрийському районі Львівщини, отримав подряпину прямо в око від кота. Спочатку сім'я звернулася до місцевого лікаря-офтальмолога, який призначив лікування, але стан хлопчика лише погіршувався.

Його направили в "Охматдит", де було діагностовано проникаюче поранення ока, ускладнене запаленням усіх його оболонок (ендофтальміт, увеїт). Попри проведення двох складних операцій, під час яких видаляли скловидне тіло та лікували відшарування сітківки, інфекція зробила своє.

"Дитину двічі оперували, забирали фіброзні плівки, бо ситуація погіршувалась. Але, на жаль, його ліве око майже повністю втратило зір. Інше око залишилося неушкодженим", – розповідає лікар-офтальмолог Олександра Сондей.

Випадок 2: Тимофій, 4,5 роки

У цьому випадку кіт подряпав хлопчика, можливо, за руку чи іншу частину тіла. Через деякий час у дитини з'явилась косоокість, а також складнощі з відкриванням ока. Лікарі з району направили дитину до нашого медичного центру, де, після ретельного обстеження, було діагностовано синдром котячої подряпини.

Ми навіть не знали, що кіт його подряпав! Це не була велика, помітна подряпина. Звернулися до лікарів, коли побачили, що він постійно примружує око,

– розповідає мама Тимофія.

На жаль, інфекція настільки сильно уразила око, що повернути зір було вже неможливо.

Що робити у разі подряпини кота

Якщо дитину подряпала тварина, обробіть рану антисептиком і уважно слідкуйте за її станом. При будь-яких підозрілих симптомах – почервонінні, болю, набряку чи порушенні зору – негайно звертайтеся до лікаря.

На ранніх етапах інфекцію можна виявити та вилікувати, що дає шанс зберегти зір. Але якщо бактерія вже спричинила запалення внутрішніх структур ока, повернути зір часто неможливо.

Як уберегти дітей від небезпеки?

Регулярно перевіряйте здоров'я тварин у ветеринара. Не дозволяйте дітям тісний контакт із тваринами, які можуть подряпати чи вкусити. У разі подряпини одразу промийте пошкоджене місце, обробіть антисептиком і зверніться до лікаря.

Звичайна подряпина може мати серйозні наслідки, тому бережіть здоров’я своїх дітей і не нехтуйте заходами безпеки.