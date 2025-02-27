Якщо хронічні захворювання крові можуть розвиватися роками, то гострі, наприклад гострий лейкоз, прогресують дуже швидко – за декілька днів або тижнів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Cleveland Clinic.

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Симптоми, які можуть вказувати на захворювання крові

Клінічні прояви хвороб крові можуть бути різноманітними. На жаль, немає єдиного симптому, який би точно вказував на необхідність негайного звернення до гематолога. Однак здати аналіз крові та звернути увагу на свій стан варто, якщо у вас є такі ознаки:

постійна слабкість та підвищена втомлюваність;

різке схуднення без видимих причин (більше ніж на 10% за останні пів року);

нічна пітливість;

підвищення температури тіла вище 38 градусів за Цельсієм без інших ознак інфекції;

збільшення лімфатичних вузлів.

Також варто насторожитися, якщо у вас з’явилася підвищена кровоточивість: часті кровотечі з носа, рясні менструації чи інші подібні прояви. Крім того, аналіз крові може виявити схильність до утворення тромбів, що також є підставою для подальшого обстеження у спеціаліста.

Діагностика захворювань крові

Загальний аналіз крові (ЗАК)

ЗАК – це базовий аналіз, який дозволяє оцінити рівень плазми та формених елементів крові: еритроцитів, тромбоцитів і лейкоцитів, а також їхні розміри й співвідношення. Цей аналіз рекомендується здавати щороку, особливо у разі наявності хронічних захворювань.

Зміни у показниках ЗАК умовно поділяються на два типи: збільшення кількості певних клітин або їхній дефіцит. Наприклад, відхилення у кількості лейкоцитів, які поділяються на кілька типів (нейтрофіли, лімфоцити, еозинофіли тощо), можуть вказувати на різні патології.

Під час аналізу лейкоцитарної формули лікарі оцінюють співвідношення різних видів лейкоцитів, що інколи дозволяє запідозрити захворювання або скорегувати план подальшого обстеження.

Важливо враховувати, що зміни можуть бути як фізіологічними (наприклад, через зневоднення під час блювоти чи діареї), так і патологічними. Тому лікар під час оцінки результатів ЗАК бере до уваги багато факторів, зокрема вік, стать, наявність хронічних хвороб і скарги пацієнта.

Біохімічний аналіз крові

Біохімічний аналіз крові надає більш детальну інформацію. Наприклад, рівень заліза та вітамінів B9 і B12 допомагає діагностувати анемії, які часто виникають у вегетаріанців і веганів. Рівень білірубіну дає можливість виявити гемолітичні анемії, а показники загального білка – підозрювати захворювання, що супроводжуються його підвищенням.

Коагулограма

Цей аналіз оцінює здатність крові до згортання та допомагає виявити порушення гемостазу – процесу, що забезпечує баланс між утворенням тромбів і підтриманням рідкого стану крові.

Коагулограму проводять за наявності явних ознак кровотечі або, навпаки, підвищеної згортання крові. У більшості випадків робити її "про всяк випадок" недоцільно, оскільки це може призвести до непотрібного лікування.

Оцінка гемолізу

Гемоліз, тобто руйнування еритроцитів, може виникати з різних причин: отруєння, переливання крові іншої групи або вплив токсинів. Його ознаки – жовтизна шкіри та слизових оболонок.

Для діагностики проводять загальний і біохімічний аналіз крові, які дозволяють оцінити рівень білірубіну, лактатдегідрогенази та печінкових ферментів.

Мієлограма

Оскільки клітини крові утворюються в кістковому мозку, при підозрі на захворювання крові досліджуються його тканини.

Мієлограму проводять двома способами:

Аспіраційна біопсія для вивчення рідкої частини кісткового мозку – дозволяє визначити кількість і якість клітин;

Трепанобіопсія, під час якої береться твердий фрагмент кісткового мозку для гістологічного аналізу.

На основі мієлограми гематологи оцінюють стан кісткового мозку, зокрема співвідношення паростків кровотворення, патологічні зміни та наявність аномальних клітин.

Сучасні методи діагностики

Для діагностики захворювань крові застосовуються високоточні методики, такі як:

проточна цитофлуориметрія;

імуногістохімія;

FISH-діагностика;

повногеномне секвенування.

У деяких випадках використовуються візуалізаційні методи, включно з УЗД, КТ, МРТ і ПЕТ-дослідженнями.