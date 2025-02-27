Если хронические заболевания крови могут развиваться годами, то острые, например острый лейкоз, прогрессируют очень быстро– через несколько дней или недель, сообщает 24 Канал со ссылкой на Cleveland Clinic.

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Симптомы, которые могут указывать на заболевание крови

Клинические проявления болезней крови могут быть разными. К сожалению, нет единого симптома, который бы точно указывал на необходимость немедленного обращения к гематологу. Однако сдать анализ крови и обратить внимание на свое состояние следует, если у вас есть следующие признаки:

постоянная слабость и повышенная утомляемость;

резкое похудение без видимых причин (более чем на 10% за последние полгода);

ночная потливость;

повышение температуры тела выше 38 градусов по Цельсию без других признаков инфекции.;

увеличение лимфатических узлов.

Также стоит насторожиться, если у вас появилась повышенная кровоточивость: частые кровотечения из носа, обильные менструации или другие подобные проявления. Кроме того, анализ крови может выявить склонность к образованию тромбов., что также является основанием для дальнейшего обследования у специалиста.

Диагностика заболеваний крови

Общий анализ крови (ЗАК)

ЗАК– это базовый анализ, который позволяет оценить уровень плазмы и форменных элементов крови: эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов, а также их размеры и соотношение. Этот анализ рекомендуется сдавать каждый год, особенно при наличии хронических заболеваний.

Изменения в показателях ЗАК условно делятся на два типа: увеличение количества определенных клеток или их дефицит. Например, отклонения в количестве лейкоцитов, которые делятся на несколько типов (нейтрофилы, лимфоциты, эозинофилы и т.п.), могут указывать на разные патологии.

При анализе лейкоцитарной формулы врачи оценивают соотношение разных видов лейкоцитов., что иногда позволяет заподозрить заболевание или скорректировать план дальнейшего обследования.

Важно учитывать, что изменения могут быть как физиологическими (например, из-за обезвоживания во время рвоты или диареи), так и патологическими. Поэтому врач при оценке результатов ЗАК принимает во внимание многие факторы., в частности возраст, пол, наличие хронических заболеваний и жалобы пациента.

Биохимический анализ крови

Биохимический анализ крови дает более подробную информацию. Например, уровень железа и витаминов B9 и B12 помогает диагностировать анемию., которые часто возникают у вегетарианцев и веганов. Уровень билирубина позволяет выявить гемолитические анемии., а показатели общего белка– подозревать заболевание, сопровождающиеся его повышением.

Коагулограмма

Этот анализ оценивает способность крови к свертыванию и помогает выявить нарушение гемостаза.– процесса, что обеспечивает баланс между образованием тромбов и поддержанием жидкого состояния крови.

Коагулограмму проводят при наличии явных признаков кровотечения или, наоборот, повышенной свертываемости крови. В большинстве случаев делать ее "на всякий случай" нецелесообразно, поскольку это может привести к ненужному лечению.

Оценка гемолиза

Гемолиз, то есть разрушение эритроцитов, может возникать по разным причинам: отравления, переливание крови другой группы или влияние токсинов. Его признаки– желтизна кожи и слизистых.

Для диагностики проводят общий и биохимический анализ крови, которые позволяют оценить уровень билирубина, лактатдегидрогеназы и печеночных ферментов.

Миелограмма

Поскольку клетки крови образуются в костном мозге, при подозрении на заболевание крови исследуются его ткани.

Миелограмму проводят двумя способами:

Аспирационная биопсия для изучения жидкой части костного мозга– позволяет определить количество и качество клеток;

Трепанобиопсия, во время которой берется жесткий фрагмент костного мозга для гистологического анализа.

На основе миелограммы гематологи оценивают состояние костного мозга, в частности соотношение ростков кроветворения, патологические изменения и наличие аномальных клеток

Современные методы диагностики

Для диагностики заболеваний крови применяются высокоточные методики., такие как:

проточная цитофлуориметрия;

иммуногистохимия;

FISH-диагностика;

полногеномное секвенирование.

В некоторых случаях используются визуализационные методы., включая УЗИ, КТ, МРТ и ПЭТ-исследованиями.