Які існують найефективніші методи лікування облисіння

Андрогенна або андрогенно-генетична алопеція є хронічним захворюванням, при якому відбувається витончення та випадіння волосся на голові. Причини цього стану до кінця не з'ясовані.

Чому випадає волосся

Вважається, що однією з основних причин є спадкова схильність, пов'язана з підвищеною реакцією рецепторів у волосяних фолікулах на андрогени. Також можуть відігравати роль інші генетичні та екологічні фактори, повідомляє 24 Канал з посиланням Medical News Today.

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Андрогенна алопеція пов'язана з чоловічими гормонами, особливо з дигідротестостероном (ДГТ), який є метаболітом тестостерону. Саме ДГТ, а не сам тестостерон, найбільше впливає на випадіння волосся. У жінок також спостерігається втрата волосся за андрогенним типом, але механізми цього процесу поки що залишаються незрозумілим.

Як лікувати випадіння волосся

Для лікування андрогенної алопеції існують два препарати, схвалені FDA: міноксидил і фінастерид. Комбіноване застосування цих ліків може дати кращі результати, однак необхідно використовувати їх регулярно протягом 4–6 місяців, перш ніж з'являться помітні поліпшення.

Підтримання досягнутого результату може вимагати тривалого лікування, що становить певні труднощі. Крім того, початок терапії може призвести до первинного випадіння волосся.

Міноксидил – це медикамент для зовнішнього використання, доступний без рецепта в концентраціях від 2% до 5%. Він діє як блокатор калієвих каналів, розширюючи кровоносні судини, що покращує приплив крові, кисню та поживних речовин до волосяних фолікулів, активуючи фазу росту.

Проте міноксидил може викликати побічні ефекти, такі як свербіж, подразнення та лущення шкіри, це часто пов'язано з наявністю спирту в препараті.

Фінастерид – препарат, який пригнічує 5-альфа-редуктазу другого типу, фермент, що перетворює тестостерон на ДГТ. Він використовується для зменшення розміру простати у чоловіків з доброякісною гіперплазією передміхурової залози та може також сприяти росту волосся.

Для жінок фінастерид призначається рідше, оскільки його ефективність у боротьбі з жіночим облисінням не встановлена, і він може становити ризик аномального розвитку статевих органів у плода чоловічої статі, що робить його небезпечним для застосування під час вагітності. У жінок побічні ефекти можуть включати зниження лібідо, головні болі та зміни менструального циклу.

У чоловіків можливі такі побічні ефекти фінастерида, як сексуальна дисфункція, яка зазвичай проходить з часом, збільшення ризику раку простати через приховування рівнів ПСА та стійке зниження лібідо.

Інші методи боротьби з облисінням

Існують і інші препарати, не схвалені FDA, але потенційно ефективні при андрогенній алопеції.

Дутастерид призначається пацієнтам, у яких не було результатів від фінастерида. Він, імовірно, має аналогічні побічні ефекти, але має більшу ефективність.

Спіронолактон та інші антиандрогени блокують зв'язування ДГТ та тестостерону з андрогенними рецепторами, інгібуючи синтез андрогенів. У чоловіків спіронолактон не використовується через вплив на гормональний фон.

Жінки, які приймають спіронолактон, повідомляють про порушення менструального циклу, запаморочення та надмірне оволосіння обличчя, а також про можливу гіперкаліємію. Проте такі побічні ефекти зазвичай минають самостійно, і менш як 5% пацієнток переривають приймання препарату.

Трансплантація волосся може бути ефективною, коли інші методи не дають результату. Основні вимоги – наявність достатньої кількості донорського волосся, зазвичай з потиличної частини голови. Пересаджене волосся не підлягає впливу ДГТ завдяки своїй стійкості.

Агоністи тиреоїдних рецепторів β продемонстрували перспективні результати в дослідженнях на тваринах щодо стимуляції росту волосся. Вони впливають на цикл росту волосся з меншими побічними ефектами у порівнянні з міноксидилом та фінастеридом, і, можливо, в майбутньому будуть активно використовуватися для лікування андрогенної алопеції.

Якщо у вас виникають проблеми з постійною чи раптовою втратою волосся, варто якомога швидше звернутися за консультацією до дерматолога або трихолога. Рання діагностика та медикаментозне лікування значно підвищують шанси на успішне відновлення.